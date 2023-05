Az orosz–ukrán háború fordulópontja: minden, amit a véres bahmuti ostrom lezárásáról tudni kell

Vasárnap délelőtt néhány órán keresztül úgy tűnt, mindkét fél beismeri: véget ért a bahmuti ostrom, az orosz–ukrán háború és az elmúlt évtizedek legvéresebb küzdelme. Délután azonban kiderült: csupán félreértették Volodimir Zelenszkij szavait.

Szinte porig rombolták Bahmutot az oroszok.

Fotó: AFP

A harcok előtt körülbelül 80 ezer lakosú kelet-ukrajnai város volt az elmúlt hónapok főszereplője, hol az oroszok, hol az ukránok álltak bevallásuk szerint nyerésre. Az világos lett, hogy Bahmutból gyakorlatilag nem maradt semmi – a SkyNews oldalán megtekinthető, milyen volt előtte a város, és milyen most –, illetve az is, hogy ha maradtak is ukrán katonák a területen, egyelőre semmi esélyük a győzelemre. Ez egyébként már áprilisban egyértelműnek tűnt, amikor az oroszok elfoglalták Bahmut kórházát.

Igaz, abban a hónapban a Wagner zsoldossereg is győzelmet hirdetett, ám azóta kiderült, hogy a vezetője, Jevgenyij Prigozsin erősen túlzott a siker bejelentésével – sőt, néhány héttel később arról beszélt, hogy ha nem érkezik meg az utánpótlás, a csoportja elpusztul.

Mit mond Zelenszkij?

Az ukrán elnök szavait a teljes nemzetközi média félreértette vasárnap. Zelenszkij a G7-ekkel való egyeztetések után arról beszélt, Bahmut városából kevés maradt, gyakorlatilag megsemmisült. Arra a kérdésre, hogy továbbra is Ukrajna ellenőrzése alatt áll-e a terület, az elnök – első értelmezésben – azt felelte: „Azt hiszem, nem”. Zelenszkij úgy fogalmazott, tragédia, ami a településsel történt, az oroszok mindent elpusztítottak, és Bahmut már csak a szívükben létezik.

Később az elnök szóvivője pontosított:

Zelenszkij arra a kérdésre felelt nemmel, hogy az oroszok megszerezték-e a várost, nem arra, hogy Ukrajna ellenőrzése alatt áll vagy sem.

Egy későbbi sajtótájékoztatón Zelenszkij is megerősítette: nem oszthatja meg a taktikájukat és a katonáik pozícióit, de az oroszok nem foglalták el a várost.

Fotó: Robin van Lonkhuijsen / AFP

Az ukrán védelmi miniszter délután úgy fogalmazott, hogy az ukrán erők még mindig ellenőrzésük alatt tartják a település egy részét, és ami ennél is fontosabb, hogy szinte teljesen körülzárták Bahmutot. Később egy magas rangú ukrán tábornok azt közölte, ugyan a kijevi erők a város jelentéktelen részét uralják, és éppen elegendő a pozíciójuk ahhoz, hogy meginduljanak az oroszok ellen, ha változik a harci helyzet. Ő is a város bekerítésének fontosságáról beszélt.

Mit mond Putyin?

Vlagyimir Putyin viszont gratulált a csapatainak, amiért elfoglalták a várost, pontosabban az ő értelmezése szerint felszabadították. Nem sokkal korábban az orosz védelmi minisztérium is azt közölte, hogy a település az ellenőrzésük alatt áll, ehhez

Putyin azt tette hozzá, hogy minden ott harcolót kitüntet.

Fotó: AFP

Szombat délután, miközben Volodimir Zelenszkij a G7-ekkel Japánban tárgyalt, a Wagner-csoport is bejelentette – sokadszorra – Bahmut elfoglalását. Az ukrán vezetés ezt azóta is tagadja.

Mit mondanak az elemzők?

A Skynak nyilatkozó elemző, aki korábban a brit hadseregben dolgozott, arra hívta fel a figyelmet, hogy minden siker a harctéren nézőpont kérdése, és az még nem jelent feltétlenül kudarcot, hogy egy csapat elveszíti az uralmat az adott település felett. Philip Ingram kiemelte, Bahmut egy kis város, inkább pszichológiailag van jelentősége, mintsem taktikailag.

Az ő információi szerint a település 99,9 százalékát az oroszok uralják,

majd megismételte Zelenszkij szavait: Bahmut szinte teljesen megsemmisült, nem lehet megállapítani, hol voltak házak és utak azelőtt.

Fotó: Genya Savilov / AFP

A szakértő úgy véli, ha a város elveszítését lehetőségnek tekintik az ukrán erők, és megpróbálják bekeríteni az oroszokat, akkor még jól is kijöhetnek a területvesztésből, ám ha megtöri őket mentálisan a kudarc, akkor nem lesz esélyük.

Alex Rossi haditudósító elemzése szerint hetek óta elkerülhetetlen, hogy a Wagner-csoport átvegye Bahmut irányítását, de már akkor szörnyű volt az ukránok helyzete, amikor januárban ott járt. Becslése szerint csupán néhány épületet, a város öt százalékát uralták az ukránok, viszont úgy véli, hiába ünnepel Moszkva, valójában egy kis városban tudtak kis győzelmet aratni több tíz ezer katona feláldozásával.

Az orosz erők a háború kezdetén Kijevet akarták bevenni. Ehhez képest Bahmutot is alig tudták

– hívta fel a figyelmet. Megerősítette, stratégiailag nem sokat ér a bányászváros, de az erőforrások rááldozása miatt az ukránoknak is fájó a történet.

Miért fontos Bahmut az ukránoknak?

Kijev már rég kiadta az utasítást: Bahmutot meg kell tartani bármi áron. Túl sok mindent veszített az ukrán haderő egy olyan település megvédése közben, ami nem volt felkészítve arra, hogy ellenálljon az ostromnak – mondta egy korábbi ukrán tábornok, aki úgy véli, a város védelmét nem erősítették meg, illetve a megfelelő utánpótlás-útvonalakat sem dolgozták ki.

Fotó: AFP

Sőt, korábban, még januárban Ukrajna legfőbb szövetségese, az Egyesült Államok is ráparancsolt Kijevre, hogy engedje el Bahmutot. Washington attól tartott, hogy a reménytelen küzdelem elnyújtásával Ukrajna csak annyit ér el, hogy még több embert veszít, miközben ez az az erőforrása az ukrán seregnek, amelyet a nyugati szövetségesek nem tudnak pótolni. Washington egyértelmű kérése ellenére Volodimir Zelenszkij kitartott a város mellett.

Elemzők szerint Bahmut Ukrajna számára kizárólag szimbolikus jelentőségű, a hónapok óta tartó harcok az ukrán ellenállás jelképévé tették a települést,

és legfeljebb annyi előnyük származhat az elhúzódó küzdelemből, hogy az orosz egységek súlyos veszteségeket szenvedtek. A Bahmutot védő ukrán csapatok vezetője, Pavlo Palisa ezredes azt állította, hogy soha nem tájékoztatták az amerikai álláspontról, illetve arról sem kapott információt, hogy mi értelme van megvédeni a romhalmazzá vált várost.

Miért fontos Bahmut az oroszoknak?

Stratégiai szempontból az oroszok számára is teljesen jelentéktelen Bahmut, igaz, Jevgenyij Prigozsin korábban arról beszélt, több föld alatti létesítménye van a területnek, ami jól jönne az oroszoknak taktikai okokból. Szerintük a város jelentős logisztikai központ, a térségben egyedülálló védelmi erődítménnyel.

Fotó: AFP

A Fehér Házban azt gondolják, elsősorban a környékbeli bányák miatt vették célba az oroszok Bahmutot, mostanra viszont inkább lélektanilag fontos számukra. Igaz, az orosz győzelem napjára, azaz május 9-re nem tudták elfoglalni, pedig Putyin ünnepi beszédében bejelenthette volna a felszabadítást, ahogyan tette egy évvel korábban Mariupol esetén.

A harcok az oroszoknak is fájnak:

Joe Biden Japánban arról beszélt, tudomása szerint legalább 100 ezer katonájuk halt meg a régióban, amit Moszkva nem erősített meg, azt viszont igen, hogy két parancsnoka is életét vesztette.

Mi lesz a Wagner-csoporttal?

A bahmuti ostrom talán legnagyobb vesztese a Wagner-csoport, amely nagyon sok tagját veszítette el az elmúlt hónapokban, nem véletlen, hogy a vezetője, Jevgenyij Prigozsin többször kritizálta az orosz vezetést. Az állítólagos szombati győzelem után is arról beszélt, hogy semmiféle segítséget nem kaptak a csata során.

Fotó: AFP

Azt is mondta, hogy a győzelem után pihenni vonulnak a zsoldosok, amit amerikai és brit szakértők is elképzelhetetlennek tartanak. Azt viszont több elemzés is megállapította, hogy a bahmuti harc vége a Wagner utolsó győzelme lehet.

Hiába áldozta fel ugyanis a zsoldossereg rengeteg katonáját, a város megszerzése értelmetlen lehet.

A hónapokig tartó küzdelemben a csoport ereje annyira meggyengülhetett, hogy a továbbiakban nem lehet őket számottevő erőként bevetni. Prigozsin már nem tud új embereket toborozni az orosz börtönökből, emellett a moszkvai vezetéssel kialakult rossz viszony miatt kétséges, hogy a zsoldossereg utánpótlást kapna a város védelméhez.