Egy sor légitársaság foglalási adatai alapján kijelenthető, hogy a turisták, közöttük különösen a gazdagok, világszerte visszatértek a légi közlekedéshez a Covid-időszak bezárkózása után. A forgalom annyira megnőtt, hogy a nagy légitársaságok új beruházásokat terveznek a luxuskörülményekre vágyók egyre magasabb száma láttán.

Egyre többen választják az első osztályt a repülőgépeken, de az átlagturisták is valósággal megrohamozták a légitársaságokat.

Fotó: Shutterstock

A Lufthansánál a legdinamikusabban a prémiumkategóriás férőhelyekre nő az igény, de az átlagos pénztárcával rendelkező turisták is szinte teljesen ellensúlyozták a vállalati foglalások lassabb visszatérését. Carsten Spohr vezérigazgató elmondta: soha nem gondolta, hogy az egész csapata valaha is azon az állásponton lesz, hogy növelniük kell az elsőosztály-kapacitást.

Spohr arra számít, hogy az üzleti és az első osztályú helyeket tartósan magas kihasználtsággal tudják majd értékesíteni.

A cégvezető rámutatott, hogy a kereslet általában véve az autók, az órák és a prémiumingatlanok iránt is fellendült: jól példázza a trendet, hogy az első európai vállalat, amelynek 500 milliárd dollár fölé lőtt ki a részvénypiaci kapitalizációja, épp az LVMH, a világ vezető luxusmárkacsoportja lett. A gazdag turisták kiszolgálására az Air France is bővíti a prémiumférőhelyek arányát, különösen a párizsi járatoknál.

A légitársaságok remélik, hogy ki tudják használni a luxuscikkek és -élmények iránti kereslet alakulását.

Az európain túl az amerikai forgalom is szárnyal

Az Egyesült Államok három legnagyobb légitársasága áprilisban számolt be arról, hogy náluk is fellendült a drágább jegyek értékesítése. Az erős dollár miatt megszaporodtak az amerikai utazók, akik ellensúlyozzák a jellemzően sokat költő kínai turisták elmaradását.

Az American Airlinesnál a prémiumülőhelyek utáni bevétel 20 százalékkal nőtt az első negyedévben a Covid előtti 2019-hez képest, és a foglalási szám is megemelkedett. A United Airlines is arról számolt be, hogy a növekedésük nagy része a prémiumülőhelyek értékesítéséből érkezik. Glen Hauenstein, a Delta Air Lines elnöke is úgy látja, hogy a tendencia tartós lesz. Cége vállalta, hogy nyárra már minden járatán biztosítja az első osztályon való utazás lehetőségét – adta hírül a Financial Times.

Megnőtt az utazási igény és az első osztályos foglalások száma is. A légitársaságok bővítik az ilyen prémiumkategóriás üléseik számát.

Fotó: Shutterstock

A légitársaságok világszervezete, az Iata is alátámasztja a vezető légitársaságok adatait: az első és az üzleti osztályok utasforgalmának élénkülése vezette a foglalások megnövekedését. Ezt kihasználva jócskán megdrágultak a repülőjegyek.

A TUI német utazási vállalat szolgáltatásait is többen veszik igénybe, a nyári foglalások megugrása miatt idén nagy bevételre és magasabb nyereségre számít. A foglalások nyárra 13 százalékkal haladták meg a tavalyi üdülési szezonét, és csaknem elérték a 2019-es adatot. Az utazások átlagosan 5 százalékkal drágultak egy év alatt – írja a Reuters.

A fogyasztók a magas infláció és a bizonytalan gazdasági kilátások ellenére is évek óta nem látott nyaralási kedvet mutatnak.

„Erős nyár és jó 2023-as pénzügyi évünk lesz, jóval magasabb működési eredménnyel” – közölte Sebastian Ebel vezérigazgató egy nyilatkozatban.