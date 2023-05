Azzal vádolják a mangó- és avokádótermesztőket Spanyolországban, hogy 250 illegális kutat fúrtak, hogy az aszály idején is megoldják a gyümölcsösök öntözését. A déli tartományban a letartóztatások előtt a hatóságok megvizsgálták, hogy mely kutak illegálisak, és az ültetvényeiről híres Axarquía területén lévő 299 víznyerőhelyből 250-et találtak illegálisnak.

A letartóztatott embereket környezet elleni bűncselekményekkel és több mint tízmillió eurós károkozással vádolták.

A területet egyébként már második éve sújtja az aszály, a spanyolországi víztározók kapacitásuk nagyjából felén működnek, a csapadékhiány történelmi mértékű.

A helyzet egyelőre semmit sem javul, inkább csak romlik: az áprilisi hőhullám tovább rontotta a gazdálkodók lehetőségeit, ugyanis a szokásosnál három hónappal korábban átlépte a 40 fokot a hőmérséklet.

A gazdálkodókat nemcsak a kutak illegális fúrásával vádolják. A hosszan tartó csapadékhiány következtében a hatóságok korlátozták az öntözésre használható víz mennyiségét is, amit minden bizonnyal túlléptek ezekben a gyümölcsösökben.

Emellett a közkertek öntözését is korlátozták.

A polgárőrség már négy éve vizsgálatot indított a „vízlopás” ügyében, akkor termesztők jelezték, hogy a nem engedélyezett kutak csökkentik a vízellátásukat – írja a Bloomberg.

Újabb tikkasztó nyár ígérkezik

A hosszú távú időjárás-előrejelzések sem kecsegtetnek jóval: a prognózisok egybehangzó véleménye szerint az egész régióban a megszokottnál melegebb időjárásra lehet számítani. Ezt alátámasztja, hogy Sevillában már most jóval 30 fok feletti hőmérsékletet mérnek, és a 38,8 fokkal megdőlt a legmelegebb áprilisi spanyolországi hőmérséklet is.

Emellett a tavalyi, aszályos nyár után a télen sem esett Európában elég csapadék, és a hőmérséklet is melegebb volt az átlagosnál. Ibéria-szerte nagyon száraz a talaj, aszályriasztások vannak érvényben, és nincs is esély nagy esőkre – foglalta össze a helyzetet Andrew Pedrini, az AtmosphericG2 meteorológusa.