Vietnám egyelőre a szénre alapoz, de ígéri, később klímasemleges lesz.

Belassult a világ egyik legígéretesebb gazdasága – kevesebb mobil fogy Vietnám az első negyedévben kevesebb okostelefont és terméket exportált a külső kereslet visszaesése miatt, ezért a gazdasága is lassult. Hátráltató tényező az ingatlanszektor helyzete és a korrupcióellenes kampány is, de az európainál így is nagyobbat nőhet a gazdasága idén.