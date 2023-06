Már Fehéroroszország területén van az ide szánt orosz nukleáris fegyverek jelentős része – jelentette be a fehérorosz államfő a katonaság vezetői előtt. Aljakszandr Rihoravics Lukasenka azt nem kívánta elárulni, pontosan mennyi atomtöltet érkezett Fehéroroszországba, de megjegyezte, hogy ő maga is meglepődött, hogy nem bukkantak a nyomára, hol őrzik ezeket.

Aljakszandr Rihoravics Lukasenka fehérorosz elnök. Fotó: Ilja Pitalev / AFP

Ugyanakkor határozottan cáfolta, hogy az ország területén tartózkodó Wagner-harcosok hozzáférhetnének az atomfegyverekhez.

A lengyelek és mások is azt hiszik, hogy a Wagner nukleáris fegyvereket fog őrizni. A Wagner nem fog semmilyen nukleáris fegyvert őrizni, csak fehérorosz és orosz katonák

– szögezte le. Az oroszoktól való segítségkérést azzal indokolta, hogy ezen a téren nincs tapasztalatuk, és az atomtöltetek felügyelete „nem könnyű vállalkozás”. Megismételte, hogy álhír, hogy ebbe bevonnák a Wagnert. „Ez a mi feladatunk. Elsősorban én felelek a fegyverek biztonság” – fogalmazott.

Hogyan került orosz atomfegyver Fehéroroszországba?

A rövid hatótávolságú, korlátozott erejű, akár az ukrajnai fronton is bevethető atomfegyvereket hordozó rakéták Oroszországon kívüli telepítése Moszkva első ilyen lépése a Szovjetunió felbomlása óta. Az orosz szándék az volt, hogy még a júliusi NATO-csúcs előtt felfegyverezné legfőbb szövetségesét. Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök június 13-án egyeztetett arról, hogy milyen körülmények között kerülhet sor nukleáris fegyverek bevetésére Fehéroroszország területéről indítva. Akkor azt mondta, az atomfegyvereket az ő személyes kérésére telepítik, hogy garantálják az ország biztonságát.

Kiemelte, hogy csak taktikai, nem pedig stratégiai atomfegyverekről van szó.

Azt azonban megjegyezte, a telephelyeket felkészítették arra, hogy szükség esetén stratégiai atomfegyvereket, például orosz Topol rakétákat is fogadjanak. Június közepén azt is bejelentette, hogy megérkeztek az első orosz atomfegyverek Fehéroroszországba. Ezek egy része háromszor erősebb annál, mint amilyeneket az Egyesült Államok 1945-ben ledobott Hirosimára és Nagaszakira. „Isten ments, hogy olyan döntést kelljen hoznom, hogy be kelljen vetnem ezeket a fegyvereket. Azonban nem fogunk habozni használni őket, ha agresszió történik ellenünk” – közölte a fehérorosz elnök.