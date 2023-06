Elektromos autóikhoz már most is számos érzelni viszony fűzi tuladonosaikat. Áttételek nélküli gyorsulás, környezetbarát üzemmód, divat, menőség. Ez azonban még csak a kezdet, ahogy fejlődik az akkumulátorok kapacitása, úgy tágulnak ki egy villanyautó felhasználási lehetőségei.

Fotó: Jokiewalker

Pont erre utazik a legnépszerűbb amerika pickup, a Ford F-150 elektromos verziója - hurrikán idején három napig képes biztosítani egy háztartás elektromos áram felhasználását, de a gumimatrac felfújástól, a grillezésig, a sátor légkondicionálásáig egy csomó mindenre képes. Még főzőlapot is lehet hozzá csatlakoztatni.

A Financial Times beszámolója szerint egy Rivian tulajdonos egy 150 fős lagzi hangosítását intézte az autó aksijával, egy texasi urológus pedig végrehajtotta a világon az első villanyautó akkumulátor által hajtott vazektómia műtétjét. Szakértők szerint azonban az elektromos autók sokkal többre képesek, mint az egyéni igények kielégítése. Nem csak felhasználni, de leadni is képesek a villamos energiát, áramszünetek ideján - mint például a kaliforniai áramkimaradások - fontos részei lehetnek a megoldásnak is. Akár még pénzt is lehet vele keresni: csúcsidőben visszatáplálják az áramot a hálózatokba, majd völgy-időszakban olcsóbban feltöltik az aksikat.

Az amerikai Natural Resources Defense Council jelentése szerint minden egyes kaliforniai otthont három napig lehetne villamos energiával ellátni, ha minden 2035-ig várhatóan az utakra kerülő villanyautó visszatáplálná az áramot a hálózatba. Hasonló eredményekre jutott Matthias Prindl, a Columbia University professzora is - aki szerint eljön az az időszak, amikor ezeket az áramforrásokat aktívan lehet majd használni az áram tárolására - hálózati szinten is. Ezzel megoldódna a villamos energia rendszerek régi problémája: az áramot nagy tételben nem lehet tárolni. Ha nagy tételben nem, akkor tároljuk kicsiben - villanyautókban.

Fotó: jluke

Ehhez persze az kell, hogy az Egyesült Államokban útjain jobban elterjedjenek az EV-k. Pontosabban a különböző garázsfelhajtókon és parkolókban, amelyeken becslések szerint egy átlagos amerikai autó idejének 95 százalékát eltölti. A rendelkezésre álló adatok szerint az USA-ban jelenleg az autóállomány mindössze egy százaléka elektronos - viszont az eladások gyorsan nőnek. A Nemzetközi Energia Ügynökség (IEA) jelentése szerint az amerikai értékesítések tavaly 55 százalékkal emelkedtek.