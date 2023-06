A gazdaságpolitikai irányváltás mellett a monetáris politikában is változás jöhet. A várakozások szerint a 2021 márciusában kinevezett Sahap Kavcioglu jegybankelnök távozhat posztjáról a 2025-ben lejáró megbízatása előtt, és utódja nő lehet Hafize Gaye Erkan személyében, aki közel két évtizedes egyesült államokbeli pénzügyi tapasztalattal rendelkezik – közölte a Reuters török forrásokra hivatkozva.

Hafize Gaye Erkan lehet a török jegybank elnöki tisztségének várományosa.

Fotó: Greystone

Hafize Gaye Erkan a hét elején találkozott Mehmet Simsek pénzügyminiszterrel, aki a hírek szerint szeretne együtt dolgozni a 41 éves pénzügyi szakemberrel.

Erkan 2006-ban szerezte doktoriját a Princeton Egyetemen, 2014-ig a Goldman Sachs amerikai befektetési banknál dolgozott vezető beosztásban. 2014 és 2021 decembere között a First Republic Bankot elnökölte, 2021 júniusától pedig mint társ-vezérigazgató dolgozott a 2023 tavaszán csődbe került, San Franciscó-i székhelyű pénzintézetnél.

Kinevezése esetén Erkan lenne 2019 óta a török jegybank ötödik vezetője, és egyben az első női elnök.

Sahap Kavcioglu jelenlegi jegybankelnök vezetése alatt az alapkamat erőltetett csökkenése – 19 százalékról 8,5 százalékra – az infláció felpörgését eredményezte. A fogyasztói árak növekedése 2022-ben 24 éves csúcsra, 85 százalékra emelkedett.

A monetáris politika mellett a fiskális politikában is változás történik.

Május végén harmadszor is újraválasztott Recep Tayyip Erdogan török elnök a hét végén jelentette be az új kormány összetételét. A piaci várakozásokkal összhangban Mehmet Simsek kapta az államkincsári és pénzügyminiszteri posztot. A befektetők most azt kérik tőle, hogy szakítson Erdogan unortodox gazdaságpolitikájával, amit meg is tesz az eddigi kijelentései alapján.

Mi történik a török fizetőeszközzel és az inflációval?

A törökországi infláció az idei első öt hónapban is jóval 40 százalék felett alakult, a kamatszintek leszorítása pedig a török líra árfolyamának összeomlásával járt.

A török fizetőeszköz az idén már 20 százalékkal leértékelődött, és szerdán újabb történelmi csúcsot döntött. A dollár-líra árfolyama napon belül 7 százalékot zuhanva a 23,16-os szintig gyengült a nemzetközi devizakereskedelemben. A török elnök megválasztása óta folyamatosan zuhan az árfolyam, de az elemzők szerint ennek elsődleges okai a monetáris politikára vonatkozó kormányzati bejelentések. A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a dollár-líra árfolyama akár a 25-28-as szintekig is emelkedhet.

A török gazdaság fenntartható pályára állítása viharos lesz, és valószínűleg tetemes leértékelődéssel és magasabb hozamokkal jár, még politikai beavatkozások nélkül is

– mondta Paul McNamara, a GAM vagyonkezelő egyik vezetője.