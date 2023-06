Hafize Gaye Erkant nevezte ki a török jegybank élére az ország elnöke, Recep Tayyip Erdogan péntekre virradóra a hivatalos törökországi közlöny szerint. Erkan kinevezése a korábbi elnök, az erdogani ultralaza monetáris politikát hűen követő Sahap Kavcioglu helyére

a legfrissebb jele, hogy Törökország szakíthat az unortodox gazdaságpolitikával, miután korábban a pénzügyminiszter személyében is változás történt.

Fotó: Diego Cupolo / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Erkan lesz a török jegybank első női vezetője, míg korábbi pályafutását az amerikai bankszektorban töltötte, többek között a Goldman Sachsnál is dolgozott, és a májusban összeomlott First Republic társ-vezérigazgatója is volt, igaz, onnan a bank bukása előtt egy évvel távozott. A piacok a kinevezésétől a török monetáris politika normalizálódását várják, ám nagy kérdés, hogy Erkan mennyire kap szabad kezet Erdogantól az alakítására – írja a Bloomberg.

A török jegybank központi szerepet játszott Erdogan mindenáron növekedésre törekvő gazdaságpolitikájában, miután a török elnök szerint az alacsony kamatok az infláció letörését is segítik. Kavcioglu 2021-es kinevezése előtt Erdogan három jegybankelnököt is leváltott, amiért megpróbáltak szigorítani a monetáris kondíciókon.

Kavcioglu így az erdogani elképzeléseknek megfelelően inkább 19 százalékról 8,5 százalékra csökkentette az ország alapkamatát, miközben az infláció 86 százalékon tetőzött.

Az egykori jegybankelnök a továbbiakban a török bankszabályozó hatóságot fogja vezetni. Utódjának talán könnyebb dolga lehet, miután májusban már csak 40 százalék volt a pénzromlás üteme éves szinten, miközben havi alapon megállt a drágulás.

Erdogant májusban többek között további kamatcsökkentés ígéretével választották meg újabb elnöki ciklusára, ám az új pénzügyminiszter kinevezése után egyből jelezte, hogy Törökországnak nincs más választása, mint racionális lépésekkel felvenni a harcot az inflációval szemben. A következő jegybanki kamatdöntő ülésre június 22-én kerül sor.