Hamarosan, augusztus végéig lezárják a megvalósíthatósági tanulmány engedélyezési eljárását, amit a kormányhatározat megjelenése és a műszaki terv elfogadása után az Arad–Nagyvárad gyorsforgalmi út kivitelezőjének kiválasztási folyamata követhet – közölte szerdán Békés vármegye önkormányzata.

A tájékoztatás emlékeztet, hogy Ilie Bolojan, a Bihar Megyei Tanács elnöke a napokban aláírta az Arad–Nagyvárad gyorsforgalmi út műszaki tervének finanszírozási szerződését. A több mint 120 kilométeres, négysávosra tervezett útról szóló projekt keretében Nagyszalontával is összeköttetést alakítanak ki, ami egy 5 kilométeres szakaszt jelent, de Araddal is összekapcsolják az utat 3 kilométer hosszan, valamint a magyarországi határátkelőhöz (Nagyszalonta–Békéscsaba) vezető, közel 10 kilométernyi összekötőutat is megépítik. Az út teljes hossza így eléri majd a 138 kilométert.

Fotó: Bihar Megyei Tanács

Mindeddig két gyorsforgalmi összeköttetést hoztak létre Magyarország és Románia között.

Először 2015-ben adták át a magyar M43-as és a román A1-es autópályát összekötő utat (Csanádpalota–Nagylak II.), majd 2020-ban a a magyar M4-es sztrádát és a román A3-ast kötötték össze egy átkelővel (Nagykereki–Bors II.). A tervek szerint Csenger és Óvári térségében épülhet meg a harmadik, mely Szatmárnémeti körgyűrűjét kapcsolja majd össze az M3-as autópályából leágazó autóúttal. A negyedik lenne a békési összekötés, amely a finanszírozási szerződés aláírásával újabb fontos pontjához érkezett.