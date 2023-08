Kína minden mobilalkalmazás-fejlesztőtől megköveteli, hogy nyújtsa be üzleti adatait a kormánynak, a megfelelő bejelentések nélküli appok készítőit a jövő év márciusában lejáró türelmi idő után büntetni fogják – közölte az ipari és technológiai minisztérium. Az elemzők szerint az intézkedés potenciálisan korlátozza az alkalmazások számát, és elsősorban a kisebb fejlesztőket érinti kellemetlenül, a nagyobb cégek megbirkóznak a feladattal.

Fotó: Shutterstock

A lépés Peking legújabb erőfeszítése arra, hogy szorosabban ellenőrizze az iparágat. A szakértők úgy vélik, hogy a rendelet gyakorlatilag a tárca jóváhagyását követeli meg a működéshez. Rich Bishop, az AppInChina alkalmazáskiadó cég társalapítója szerint

az új szabály valószínűleg a külföldi székhelyű fejlesztőket is érinti, akik eddig könnyen közzétehették alkalmazásaikat az Apple App Store-on keresztül

anélkül, hogy bármilyen dokumentumot bemutattak volna a kormánynak – írja a Reuters.

Bishop elmondta, hogy az új szabályoknak való megfelelés érdekében az alkalmazásfejlesztőknek mostantól vagy leányvállalattal kell rendelkezniük, vagy egy helyi kiadóval kell együttműködniük. Az intézkedést az online csalás elleni küzdelemmel indokolták, de gyakorlatilag minden kínai, illetve az országban elérhető appra hatással lesz. Az Apple a múlt héten több mint száz mesterségesintelligencia- (MI) alkalmazást vont ki az App Store-ból, hogy megfeleljen az előírásoknak, miután Kína új engedélyezési rendszert vezetett be a generatív MI-alkalmazásokra.

Peking már most is megköveteli, hogy a mobiljátékokra engedélyt kérjenek, és 2020-ban több tízezer engedély nélküli játékot töröltetett a különböző alkalmazásboltokból. A Tencent birtkolta WeChat, Kína legnépszerűbb online közösségi platformja közölte, hogy a mini appoknak, vagyis a WeChatben megnyitható alkalmazásoknak is követniük kell az új szabályokat. A vállalat közölte, hogy az új alkalmazásoknak szeptembertől kezdődően, míg a kilépő mini appoknak március végéig kell teljesíteniük a bejelentést az indítás előtt.

2023 áprilisában Kínában több mint 1,7 milliárd mobiltelefon-előfizetés volt, vagyis az 1,425 milliárd lakosú országban jó néhányan több előfizetéssel is rendelkeznek.

A távol-keleti orszában az okostelefonok nélkülözhetetlennek, az elmúlt években a mobilfizetés lassan felváltotta a készpénzt és a bankkártyákat, az e-kereskedelem pedig kínai fogyasztók millióinak vásárlási szokásait formálta át. A mobilalkalmazások legnagyobb piacának szintén a a világ második legnépesebb országa számít.