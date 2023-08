Mark Harper brit közlekedésügyi miniszter szerint napokig tarthatnak a fennakadások az országba érkező és az onnan induló járatok esetében. A miniszter igyekezett mindenkit megnyugtatni, a kormány szerint a technikai problémát nem kibertámadás okozta. Harper azt tanácsolta az utasoknak, hogy olvassák el a légi közlekedési hatóság útmutatásait, hogy tisztában legyenek a fogyasztói jogaikkal.

Több tízezren ragadtak a reptereken az Egyesült Királyságban légi forgalmi irányítási probléma miatt.

Fotó: AFP

A jogszabályok szerint óriási késések esetén a légitársaságok kötelessége gondoskodni az utasok élelmiszer-ellátásáról és szállásbiztosításáról. Járattörléskor pedig az utasoknak fel kell ajánlani a visszatérítés és a legkorábban adandó alkalommal való utazás lehetőségeit – számolt be a BBC.

Ahogyan hétfőn beszámoltunk róla, az Egyesült Királyság légi forgalmi irányításában központi műszaki hiba lépett fel hétfő reggel. A probléma a repülési tervek automatikus feldolgozását érinti, ami miatt annak kiküszöböléséig az adatokat kézzel viszik fel a rendszerbe. Mivel ez a módszer lassabb, több járatot törölni kellett, és annál is többet késéssel indítottak.

A légitársaságok azonnal próbáltak az új felálláshoz alkalmazkodni annak érdekében, hogy minél több utast eljuttathassanak a célig, ám az is időbe tellett, mivel a repülőgépek és azok személyzetei nem feltétlen ott voltak, ahol az új helyzet megkívánta.

A probléma több száz járatot érintett csak hétfőn.

A Heathrow-ról induló járatok 64 százaléka késéssel kezdte meg az útját, a járatok 25 százalékát pedig törölték. A Gatwick repülőtéren ez a két arány 60, illetve 35 százalék volt.

Az érkező repülőjáratok esetében a Heathrow-ra az összes gép 18 százaléka késéssel landolt, 29 százaléka pedig meg sem érkezett. Ez a Gatwick reptéren 34, illetve 30 százalék volt hétfőn a Flightradar24 repüléskövető webhely szerint.

A fennakadás magyarokat is érint. Például a Ryanair menetrend szerint Londonból Budapestre 10.15-kor érkező, valamint a British Airways 10.55-kor érkező járatát is törölték. A két légitársaság nem sokkal később a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről visszafelé is indítana járatokat, de a fennakadások miatt azokat is törölték.

A Heathrow és a Luton repterek hétfőn késő este azt közölték, hogy a menetrendben továbbra is jelentős fennakadások lesznek, a Gatwick repülőtér viszont már arra számított, hogy kedden minden a szokásos szerint alakul. Igaz,

mindhárom reptér, valamint a közlekedésügyi miniszter is azt tanácsolta az utasoknak, hogy az odaindulásuk előtt tájékozódjanak a járatuk állapotáról a légitársaságuknál.

A Cirium légi közlekedési adatszolgáltató cég adatai alapján a tervek szerin hétfőn 3049 járat indult volna az Egyesült Királyság repülőtereiről, és 3054 járatnak kellett volna érkeznie.