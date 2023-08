A turizmussal kapcsolatosan a legtöbbeknek van valamilyen érdekes történetük, akár legyen szó arról, amikor ő maga, akár amikor más turistáskodott. Vegyük például azt, hogy Budapesten szó szerint lépten-nyomon turistákba lehet botlani, főképp nyáron, a belváros pedig a brit legénybúcsútól hangos. Augusztus eleji hír, hogy egy turista a holokauszt áldozatainak emléket állító egyik Duna-parti cipőszobron állva fotózkodott, ami minden bizonnyal sokakat érzékenyen érint. A botrányos viselkedésről még a Daily Mail is beszámolt.

Turista pihen a Dubrovnik óvárosán kívül található Szent Lőrinc erőd tetején.

Fotó: Shutterstock

Ugyancsak friss történés, hogy az egyesült államokbeli Grand Canyonban majdnem tragédiába torkollott egy 13 éves fiú kirándulása, amikor megcsúszott és 30 métert zuhant egy hete. A tinédzsert súlyos sérülésekkel, kilenc csigolyatöréssel, léprepedéssel, kéztöréssel és összeesett tüdővel szállították kórházba. A BBC úgy tudja, hogy a baleset akkor történt, amikor a fiú félrehúzódott az útból, hogy a turisták képeket készíthessenek.

Sokan nem tudnak kulturáltan viselkedni, mások pedig annyira elengedik magukat, hogy kárt is okoznak műemlékekben, vagy megzavarják a környező élővilágot. Ezek után nem meglepő, hogy egyre több város elégeli meg a kellemetlenkedő turistákat, és hoz olyan rendelkezéseket, amelyek elveszik az odalátogatók kedvét attól, hogy kivetkőzzenek magukból.

A Bloomberg több példát is hozott a nagyvilágból arra, hogy miért is egyre fontosabb a látogatókkal szembeni szigorú szabályok életbeléptetése. Német vendégek egy csoportja ledöntött egy 150 éves szobrot egy észak-olaszországi villában. Egy dán nő az intim testrészeit mutogatta motorozás közben Balin. Egy lengyel férfi bement egy elzárt, szentnek tartott mexikói templomba. Az amerikai Yellowstone nemzeti parkban pedig medvéket kergettek a turisták.

Az elmúlt néhány hónapban számos ország hozott olyan rendelkezéseket, amelyek súlyos pénzbírságokkal és akár börtönbüntetéssel is sújtják a rakoncátlan látogatókat. Bali például létrehozott erre egy bejelentővonalat a helyiek számára, ami meg is hozta az eredményét: idén júliusig több turistát utasítottak ki az országból, mint tavaly egész évben. A szabályok közt szerepel, hogy Balin a szent helyekre csak konzervatív ruhában és csak imádkozás céljából léphet be külföldi turista. A sziget kormányzója előríta azt is, hogy a látogatóknak tilos durva szavakat használniuk, udvariatlanul viselkedniük, hangoskodniuk és agresszíven fellépniük bárkivel szemben – számolt be a Kompas.com.

Dubrovnik óvárosa nem diszkó

– mondta a horvát város alpolgármestere, Jelka Tepsic, majd felhívta a figyelmet, hogy a történelmi városrészben is emberek élnek, akik éjszaka aludni szeretnének.

Tepsic szerint emlékeztetni kell a turistákat, hogy a városnegyed az Unesco Világörökség része, ahol bizonyos viselkedések nem helyénvalók. Így például ülni és inni a történelmi épületek lépcsőin, a gyalogos zónákon kerékpározni vagy motorozni, vagy éppen fürdőruhában flangálni az utcán, ami „nem tengerpart”. A város külön videót szentelt arra, hogy megtanítsa a turistáknak a kulturált viselkedés alapjait. Felhívják a látogatók figyelmét például arra, hogy nem szabad szemetelni. A Tiszteld a várost! című videót tengerjáró hajókon, utasszállító repülőkön és repülőtereken vetítik.

A spanyolországi Santiago de Compostela pedig idegenforgalmi adó kivetését fontolgatja 2025-től a túlzsúfoltság megszüntetésére. A város 9. századi katedrálisa a híres El Camino zarándokút végén található. Úgy számolnak, hogy az adó évente 2,5-3 millió euró pluszbevételt teremthet Santiago számára, és az összeget a város történelmi központjának fenntartására fordítaná. Az idegenforgalmi adó Spanyolországban nem új keletű, Barcelona már több mint egy évtizede kivetette, de Valencia és a Baleár-szigetek hatóságai is pénzt számolnak fel az ott eltöltött éjszakákért – írta meg az Euronews.

Olaszország sem kér a rendetlen turistákból

Olaszország rendkívül felduzzadt turizmusáról a napokban írtunk. Az önkormányzatok különböző módszerekkel próbálják korlátozni a turisták számát, hogy élhetővé tegyék a városokat a lakosoknak, és megvédjék a környezetet. Róma városi tanácsa a Trevi-kút lezárását fontolgatja, miután július végén egy turista felmászott az egyik szoborra és onnan ugrott a szökőkútba. A mediterrán ország kormánya pedig a történelmi helyszínek megóvására hozott rendelkezést. Egy áprilisi törvény szerint 60 ezer euróig terjedő pénzbírságot, de akár börtönbüntetést is kiszabhatnak történelmi emlékművek megrongálásáért. Ennek mozgatója lehetett részben egy magyar turista is, akinek a botrányos rongálása miatt szigorítottak a Colosseum őrzésén néhány éve.

Amszterdam pedig rendőrségi jelenetekkel próbálja jobb viselkedésre téríteni a brit látogatókat. A videó üzenete az, hogy ha valaki törni-zúzni, tombolni érkezne a városba, akkor jobb, ha inkább távol marad, különben könnyen rendőrségi fogdában találhatja magát.