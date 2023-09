A hollywoodi forgatókönyvírók szakszervezete, a Writers Guild of America (WGA) valamint a,filmeket és sorozatokat gyártó stúdiókat és streamingszolgáltatókat magában foglaló szövetség az Alliance of Motion Picture and Television Producer (AMPTP) közötti közel öt hónapja tartó huzavona után a WGA megszavazta a sztrájk befejezését.

Fotó: Northfoto

A szakszervezet tagjai jövő héten szavaznak a megállapodás jóváhagyásáról - írta a The Washington Post.

Közel öt hónapja léptek sztrájkba a hollywoodi forgatókönyvírók, akiket anyagilag és erkölcsileg is nehezen érintett a megváltozott tartalomfogyasztási szokások-és a streaming szolgáltatás elterjedése. Felborította a fizetési rendszerüket, korábban ugyanis a többször sugárzott sorozatok, filmek után akár többször is kifizették őket, attól függően, hogy a gyártó vállalat hányszor értékesítette ezeket. A Netflix streaming platformján megjelenő filmekért, sorozatokért- amelyeket korlátlan alkalommal is meg lehet tekinteni-,csak egyszer kap fizetést az író.

Ráadásul a gyorsan fejlődő mesterséges intelligencia elérte a szórakoztatóipart is, amely a szellemi tulajdonra épülő üzletágakat foglalja magába. Az amerikai filmgyártás fellegvára, számolhat az emberi kreativitást imitáló gépekkel, mint a ChatGPT, vagy az emberszerű chatbotokkal, amelyek szövegeket, képeket generálnak, emberi hangon szólalnak meg, sőt személyiséget kapnak. Ezek az intelligens eszközök kihasználták és átalakították a szerzői joggal védett műveket előállító álomgyárat.

A két fél között előzetesen kötött megállapodás szerint a filmstúdiók várhatóan megtartják a jogot arra, hogy a mesterséges intelligencia eszközeiket a forgatókönyvek alapján tanítják be, hasonlóan más mesterséges intelligenciát használó platformokhoz.

Továbbá a megállapodás értelmében a forgatókönyvírók kompenzációt kapnának a munkájukért abban az esetben is, ha a stúdiók mesterséges intelligencia segítségével dolgoznak.

A generatív mesterséges intelligencia térhódítása megállíthatatlan. Az emberi tudást, kreativitást és intuíciót használja, és művészek, szerzők, internetes kiadók munkájára épül. A jövőben a működéséhez szükséges nemzetközi etikai, vagy jogi konszenzus kialakításán kell dolgozni világszerte.