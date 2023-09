Úgy tűnik, elfogyott a kínai elnök türelme. Betelhetett a pohár, ugyanis jelentős tisztogatást hajt végre Hszi Csin-ping a kormányában és a kabinet holdudvarában.

Nagy a változás az egy évvel ezelőtti helyzethez képest, amikor az újraválasztott vezető fittyet hányt a Kommunista Párt addig sérthetetlennek hitt szabálykönyvére, és a hozzá lojális „pártkatonákat” ültette pozícióba.

Az elnök akkori gondolkodása viszonylag egyszerű és világos volt: a hozzá hű emberektől várta a gazdaság rendbetételét, és a totálisan elkötelezett szolgálatot saját irányába. A gondolatmenet logikus, de – mint a történelem során már sok vezető esetében – kudarcot vallott. Mára kiderült ugyanis, hogy a hű „szolgák” nem értek el érdemi eredményeket, nem hozták a tőlük elvárt számokat.

Vajon mire gondolhat a vezető a féloldalas mosolya közben?

A helyzet zűrzavaros, és rendkívül rossz üzenete van a külvilág felé. Így Kína egyre messzebb kerül attól, hogy a nemzetközi befektetők újra felfedezzék, és elmélyítsék kapcsolataikat az ázsiai óriással. Már a nyilvánosságra hozott személycserék is egészen magas szinteket érnek el: Hszi júliusban menesztette külügyminiszterét, de áldozatul estek az ország nukleáris arzenálja felett őrködő tábornokok is.

Hszi–Mao-párhuzam körvonalazódik

Szakértők szerint Mao Ce-tung óta Hszi kezében összpontosul a legnagyobb hatalom – ezért is érdekes a vezetői stílusa a globális közvélemény számára. Nevük elhallgatását kérő tisztviselők a Bloombergnek azt mondták, hogy

különösen alacsony munkamorál jellemzi a külügyminisztériumot,

magukat elsősorban igazi diplomatáknak, azaz a politikai játszmáktól viszonylag független szakembereknek tekintik.

Richard McGregor, a sydney-i Lowy Intézet vezető munkatársa szerint Kínában nem volt még ilyen intenzív tisztogatás az 1980-as évek reformkorszaka óta. Most azonban fény derül Hszi rendszerének „átláthatatlanságára és brutalitására”, ugyanis a most eltávolított embereket maga a pártvezér nevezte ki egy éve. Nem csak a nemzetközi befektetők fordulnak el Kínától, Peking szertefoszlatja a magánszektort meggyőző érveit is.

A nemzetközi nyitást beárnyékolja a tisztogatás, a befektetők attól félnek, hogy Hszi palotaforradalma elveszi a hangsúlyt a valóban fontos gazdasági kérdésekről

– foglalja össze véleményét Diana Choyleva, az Enodo Economics, egy Kínára összpontosító londoni kutatócég vezető közgazdásza.

Fotó: Shutterstock

Az eddigi számla

A sanghaji Amerikai Kereskedelmi Kamara friss felmérése szerint a Kínában jelen lévő nyugati cégek évtizedek óta nem látták ennyire borúsan a jövőt, mint most. Eddig a Nyugattal kialakult feszültség, illetve Kína gazdasági lassulása 188 milliárd dolláros tőkekivonást okozott a kínai eszközökből, a 2021 végi csúcs óta.

A befektetői bizalomhoz elengedhetetlen a rendszerszintű stabilitás. A hirtelen, megmagyarázhatatlan változások csak fokozzák a piaci aggodalmat

– mondta Brock Silvers, a Kaiyuan Capital magántőke-társaság hongkongi befektetési igazgatója.

Hszi – a megváltozott vezető

Magának a kínai elnöknek a viselkedése is megváltozott. Egyre többet foglalkozik a biztonság kérdésével, a biztonságpolitikával, miközben egyre nehezebben mozdul ki otthonról. Mindössze néhány napra hagyta el Kínát idén, nem vett részt a G20-ak találkozóján. Amikor elutazott, akkor is helyette kereskedelmi minisztere olvasta fel a beszédét.

Dél-Afrikába, a vezetők csúcstalálkozójára is nem mindennapi biztonsági intézkedések közepette érkezett. A kínai delegáció egy teherszállító gépen elhozta saját ágyát, függönyeit, szőnyegeit – az elnök ezeket a tárgyakat használta külföldi útja során is.

Ezek a szigorú biztonsági intézkedések azután jöttek, hogy Hszi mindössze hét hónap után eltávolította tisztségéből külügyminiszterét, Csin Kangot. Leváltása hátterében a külföldiekkel való kapcsolata állt.

Összességében, ahogy növekszik Hszi bizalmatlansága a saját vezetőivel szemben, úgy bénul meg folyamatosan a rendszer.

Az egyik neve elhallgatását kérő külföldi vezető azt mondta, a kínai tisztviselők félnek, és egymástól is elszigetelődnek. A fejek azonban csak hullanak tovább, ugyanis amerikai információk szerint már felmentették Li Sang-fu védelmi minisztert is. Az értesülést Peking nem kommentálta, az azonban tény, hogy júliusban belső vizsgálat zajlott Li Sang-fu ellen.