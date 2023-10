Csökkent a TSMC bevétele, de a várakozásokat így is felülmúlta A Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), a világ legnagyobb csipgyártója a harmadik negyedévben is csökkenő bevételről és nyereségről jelentett, ám az elemzői előrejelzéseknél jobban teljesített, 2024-ben pedig már a szektor erősödésére számít. A tajvani gyártó csütörtökön 17,28 milliárd dollárnyi bevételről számolt be a július és szeptember közötti időszakban, amiből a nettó nyereség 6,69 milliárd dollár volt.