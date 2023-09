A Huawei ma délelőtt különösebb hírverés nélkül megkezdte a Mate 60 Pro+ okostelefon előértékesítését saját online áruházában, október 9-ig történő kiszállítással. A zászlóshajónak szánt készülék egyidejűleg képes két műholdhoz kapcsolódni, valamint több memóriát és nagyobb tárhelyet kínál az augusztus végén bemutatott, nemzetközi figyelmet kiváltó Mate Próhoz képest. Az árazás egyelőre nem ismert a Reuters szerint.

Az augusztus végén bemutatott Mate 60 Pro nagy sikert aratott.

Fotó: Shutterstock

A sencseni székhelyű vállalat az összehajtható sorozatát is bővíti, ugyanis a Mate X5 is megvásárolható lett elővételben: ezer jüan előleggel lehet beszerezni, amit szeptember 25-én kell teljesen kifizetni. A Mate X5-ben is egy 7 nanométeres Kirin 9000s csip dolgozik, amit a legnagyobb kínai csipgyártó, az SMIC készített. A közösségi médiában közzétett videók és tesztek tanúsága szerint

a Mate 60 Pro 5G mobilinternetre is képes, így ez a Mate X5 esetében sem lehet gond.

Bár a Huawei egyre nagyobb arányban használ helyben készült alkatrészeket, kiderült, hogy a dél-koreai SK Hynix memóriacsipjeit építette be Mate 60 Próba. A cég az amerikai szankciók matt nem üzletel a kínai vállalattal, így SK Hynix közölte: vizsgálja, hogyan kerültek a félvezetők a készülékbe.

Elemzők szerint a Huawei közvetítőkön keresztül szerezte be az alkatrészeket, de ezek nyomon követése az iparág mérete miatt szinte lehetetlen. Mindez az amerikai kormány érdeklődését is felkeltette, amely nyomozást indított az ügyben.

Techháború

Az amerikai–kínai kereskedelmi és gazdasági háborút még Donald Trump robbantotta ki 2018-ban, ami Joe Biden elnöksége alatt tovább eszkalálódott. Ennek során Washington korlátozta a legfejlettebb, mesterséges intelligenciához és szuperszámítógépekhez használható csipek kínai exportját, valamint a félvezetők gyártásához szükséges, amerikai technológiát tartalmazó berendezések Kínába szállítását.

Ennek esett áldozatául a Huawei is: évekkel ezelőtt a világ egyik legnagyobb okostelefon-gyártójának számított, de Washington 2019-ben szankciókkal sújtotta a céget, mivel állítása szerint a vállalat szoros kapcsolatokat ápol a pekingi vezetéssel.

Ennek következményeként a Huawei nem fért hozzá a legújabb 5G-csipekhez, telefonjain nem érhető el az Android hivatalos alkalmazásboltja, valamint a Google-szolgáltatások (Gmail, YouTube) sem, bár a felhasználók maguk is telepíthetik a programokat egy bonyolult módszerrel.

Zsen Cseng-fej alapító-vezérigazgató márciusban arról beszélt, hogy a cég az amerikai szankciók hatására hazai alkatrészek használatára állt át, és rengeteg pénzt fektet kutatásra-fejlesztésre. Az új okostelefonok megjelenése alátámasztja a cégvezér szavait. A félvezetőipar legerősebb lobbicsoportja szerint a cég a csipgyártásba is beszállt.

Az SMIC kapcsán érdemes megjegyezni: korábban azt állították, hogy csak 14 nanométeres félvezetőket képesek gyártani, de közben szép csendben technológiai áttörést értek el a 7 nanométeres eszközök terén.