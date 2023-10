Izrael leggazdagabb embere és felesége lemondott a Harvard igazgatótanácsi tagságáról, miután a diákszervezetek kiálltak a Hamász mellett

Idan Ofer milliárdos, Izrael leggazdagabb embere és felesége lemondott a Harvard Egyetemen betöltött tisztségéről a hallgatói diákszervezetek miatt kirobbant botrány után, ami azért tört ki, mert azok Izraelt elítélő nyilatkozatokat tettek a Hamász legutóbbi terrorcselekménye után – írja a Business Insider.

Fotó: AFP

A Quantum Pacific Group holding tulajdonosa, Ofer vagyonát a Bloomberg 19,9 milliárd dollárra becsüli, amivel a hivatkozott listán Izrael legnagyobb vagyonnal rendelkező embereként szerepel és a világ 81. leggazdagabbjaként. De az egyetem nem csak a milliárdos és nyilván kapcsolatrendszerének támogatását bukta, ennél konkrétabb veszteséget is elszenvedett. A dollármilliárdos házaspár ugyanis egy korábban bejelentett több millió dolláros adományt is visszavont – jelentette a The Marker héber nyelvű híroldal.

Idan Ofer és felesége, Idan Batia a Harvard Egyetem Kennedy School of Government igazgatótanácsának tagjai voltak, és ösztöndíjakat finanszíroztak olyan izraeli és palesztin diákok számára, akik a felsőoktatási intézményben akartak tanulni. A házaspárról elnevezett épület 2017-ben nyílt meg a Harvard campusán.

Elvárták volna a Harvard vezetőitől a világos beszédet

„Sajnos az egyetem vezetésébe vetett bizalmunk megrendült, és nem tudjuk továbbra is jóhiszeműen támogatni a Harvardot és bizottságait” – áll az Ofers házaspár több médiaszervezetnek, köztük a CNN-nek is eljuttatott közleményében. Mint írták, döntésüket, hogy elhagyják az igazgatótanácsot, az indokolta, hogy az egyetem vezetése nem jelezte a tragikus események után, hogy kiállna Izrael mellett, ráadásul nem voltak hajlandók elismerni a Hamászt annak, ami, vagyis terrorista szervezetnek.

„Mivel a közösségi médiában oly sok téves információ terjed, elengedhetetlen, hogy a világ nagy intézményei világos és egyértelmű hangon szólaljanak meg ebben a kritikus időszakban” – tette hozzá közleményében Idan és Batia Ofer.