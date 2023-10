Taylor Swift 33 évesen úton van afelé, hogy Amerika egyik legfiatalabb self-made női milliárdosává váljon. Egyike azon kevés millenniumi mágnásnak, aki nem mémrészvényekből és kriptopénzekből szerezte vagyonát.

Taylor Swift a The Eras című turné egyik állomásán.

Fotó: AFP

A közelmúltban bemutatott Eras Tour című koncertfilmje elővételben több mint 100 millió dollár bevételt ért el, majd letarolta a mozikat. Maga a turné már most minden idők legnagyobb bevételt hozó koncertsorozatává vált, csak a jegyeladások 4 milliárd dollárt is hozhat.

Hősök és antihősök

Swift – és persze a menedzsmentje – tisztában van azzal, hogy főként az alacsony és közepes jövedelmű fiataloktól szerzett jövedelme nagy felelősséggel jár. Jelentős marketingereje ellenére, amely nemrégiben hozzájárult az NFL, az amerikai foci profi ligája nézettsége és az egész amerikai gazdaság fellendítéséhez, emberbarátként még nem tett jelentős lépéseket.

Napjainkban a „milliárdos” antihősök szinonimájává vált. Ilyen például Soros György, vagy Elon Musk, aki jelentős rombolást végzett a korábban Twitter néven ismert digitális közterületen, és meglehetősen kevés érdeklődést mutat a vagyonának a társadalom javára történő felhasználása iránt. A tengerentúli közéletben egyre nagyobb a nyomás, hogy

a jólétben élőknek új modellre van szüksége, társadalmi elismertségük javítása érdekében.

A várakozások szerint Swift lehet az első, aki bátran kiáll olyan ügyek mellett, amelyek a Z generációs és ezredfordulós rajongótáborának érdekeit szolgálják, beleértve a leggazdagabb amerikaiak adóreformját és az éghajlatváltozás kérdését – írja a Bloomberg kolumnistája.

Persze az énekes-dalszerző bizonyos értelemben nagylelkűnek számít, és több tízezres nagyságrendű adományokat ad, enyhítendő egyes rajongóinak orvosi költségeit, vagy a személyes pénzügyi problémáit. Hozzájárult a rákkutatáshoz és adományozott az Eras turné útvonalán lévő élelmiszerbankoknak is.

Taylor Swift és Jon Bon Jovi egy londoni jótékonysági gálán – egyszeri adományoknál többre lenne szükség.

Fotó: AFP

Biden mellett?

Az igazi áttörés azonban akkor következhet be, ha úgymond rajongói prioritásaiba fektet be, nagyszabású adományokkal támogatja a Z generáció társadalmi és kulturális értékeit. A szavak szintjén már eddig is tett ilyen gesztusokat, például szembeszállt szexizmussal, a nőgyűlölettel, kiállt a művészek jogaiért, és segített megváltoztatni a szellemi tulajdonhoz való viszont, valamint ismét divatba hozta a hagyományos albumokon alapuló kiadói modellt.

A szélesebb értelemben vett társadalmi nyomásgyakorlásra több lehetősége is kínálkozik. Ezek egyike az, hogy támogathatná a Joe Biden elnök által javasolt, az ultragazdagokra kivetendő adót.

Itt az ideje, hogy a milliárdosok legalább 25 százalékos minimumadót fizessenek

– tweetelte Biden nemrég, visszhangozva az általa tavaly márciusban bemutatott tervet, amely a jövőre élesbe forduló választási kampányra való felkészülés egyik eleme – klasszikus demokrata állásfoglalás.

Swift népszerűsége szempontjából ez már csak azért is kapóra jönne, mert a felmérések szerint Z generáció, az ezredforduló táján születettek több mint fele negatívan viszonyul a kapitalizmushoz. Swift korosztályából sokan soha nem látott mértékű diákhitel- és hitelkártya-adóssággal küzdenek – ennek ellenére költenek gyakran több ezer dollárt a koncertjeire, felvételeire és márkanevével fémjelzett termékekre.

Az Egyesült Államokban az ultragazdagok általános effektív adókulcsa az elmúlt évtizedekben meredeken zuhant.

1970-ben 75 százalék volt, 2004-ben 35 százalék, napjainkban pedig 8,2 százalék.

Ebben a kontextusban a 25 százalékos adókulcs végül is nem is olyan nagy teher.

Az Air Asia Taylor Swift különgépe – sokan kritizálják a sztárt magánrepülőgépe miatt.

Fotó: Sudpoth Sirirattanasakul

Generációjának tett további gesztus lehetne, ha kiállna a klímaváltozás mellett. Swiftnek természetesen van magánrepülőgépe, a hírek szerint ennek tavalyi károsanyag-kibocsátása 650-szerese volt az egy főre jutó amerikai átlagnak. Az ezzel kapcsolatos felvetésre a sztár stábja kitérő választ adott, közölték, hogy a repülőgépét kölcsönadta barátainak. Az amerikai baloldali érzelmű fiatalok különösen érzékenyen viszonyulnak ehhez a kérdéshez.

Az Eras Tour során az énekesnő és stábja 146 koncertet adott, öt kontinensre látogatott el

– rajnogói jelentős része követte ezen a turnén. Augusztusban szóvivője révén közölte, hogy kompenzációképpen szén-dioxid-kvótákat vásárolt – de ezt nem ellenőrizte senki.

Swift világsztár, sőt megasztár, így meglenne a lehetősége arra, hogy a 21. századi amerikai milliárdosok számára új mércét, új viselkedési keretrendszert honosítson meg, megmutatván, hogy a személyes siker nemcsak az egyén, hanem a sokaság javát is szolgálja. Swift a vagyonát a fiatal fogyasztók tömegeitől szerezte, így logikus lenne, hogy generációjának jövőjébe fektet be, ez egyébként számára is kifizetendő lenne anyagilag.