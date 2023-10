Továbbra is érkeznek európai alkatrészek az egyik legnagyobb orosz fegyvergyárba

Az oroszországi Kolomnában található KBM hadiipari vállalat továbbra is kap alkatrészeket Európából és más országokból is, közvetítőcégek segítségével – írta meg a Medusa hírportál. Ez a cég gyártja többek között az Iszkander rakétarendszereket és a Kinzsal rakétákat is.

Iszkander

Fotó: PAVEL PAVLOV / ANADOLU AGENCY / AFP

Korábban az Insider.ru hívta fel a figyelmet, hogy az orosz Rosztec vállalat amerikai gyártmányú csipeket kap Kínából a 2021-ben alapított moszkvai ETS Electronincs vállalat közvetítésével, amelyeket rakétákhoz használ.

A KBM számos alkatrészt kap Európából, többek között hőkamerákat, amelyek Lengyelországból érkeznek a moszkvai Ostec-Test vállalaton keresztül. Az esztergákat pedig Németországban vásárolja a KBM. Szintén közvetítőcégek vásárolnak termékeket a KBM-nek litvániai, lettországi, belga és brit gyártóktól is.

Az orosz hadiipari vállalatot Szergej Pitikov vezeti. Lánya, Maja Pitikova Malmöben él. Az ügy kapcsán úgy nyilatkozott, hogy Vlagyimir Putyin rezsimje bűnös, véres, értelmetlen háborút folytat, azonban további kommentárokat nem kívánt adni.

Nem vagyok hajlandó részt venni egy olyan beszélgetésben, amely az apám ellen irányul

– mondta erről Pitikova.

Kinzsal

Fotó: AFP

Az Insider nem először írt az orosz–ukrán háború kezdete óta Oroszországba érkező nyugati importról. Szeptemberben arról számolt be a portál, hogy több millió euró értékben érkeztek Lettországból is csipek, a Riga Semiconductor Devices Plant termékeit az orosz tulajdonú Lesta-M vállalat vásárolta fel, amely továbbadta azt orosz hadiipari cégek számára. A Lesta-M legfontosabb partnere az a NIIEP kutatóintézet volt, amely közreműködött a KBM által gyártott Kinzsalok és Iszkanderek fejlesztésében.