Az olajpiac a gazdasági helyzet monitoraként is működhet, azaz a benzin- és a gázolajéhség hitelesen tükrözi a gazdasági aktivitás szintjét – ha ebből indulunk ki, akkor egyértelműen ki lehet jelenteni, elkeserítő a helyzet Európában.

Fotó: Shutterstock

A gázolaj a lakossági felhasználáson túl a munkagépek, teherautók, vonatok, hajók üzemanyaga, de az építőiparban is nélkülözhetetlen, ahogy a mezőgazdaság is jelentős dízelfogyasztó. A benzin pedig a petrolkémiában fontos alapanyag. A feldolgozóipar állapotára tehát a benzinfogyasztásból is lehet következtetni. Az OECD előrejelzése szerint

idén mindkét üzemanyagfajta felhasználása zuhanórepülésben van, olyannyira, hogy a benzinfelhasználás 1975 óta a legalacsonyabb lesz 2023-ban.

Az európai gazdasági gyengélkedésből a feldolgozóipar is kiveszi a részét

– hangsúlyozza a Wood Mackenzie tanácsadó olajpiaci vezetője, Alan Gelder. A kisebb gyártott mennyiséghez kevesebb benzin szükséges, a kevesebb késztermék pedig kisebb szállítandó mennyiséget jelent, így a gázolajfogyasztás csökkenése is borítékolható.

Összességében a két üzemanyagtípus idei napi fogyasztása félmillió hordóval kisebb lehet a koronavírus-járvány előtti szintnél, ami nagyjából Belgium teljes olajfogyasztásával egyezik meg.

Az európai fogyasztás jelentős esése minden bizonnyal a világ minden piacán érezteti majd a hatását.

Az esés okai

A gázolaj iránti kereslet magában foglalja a dízel járművek üzemanyagát és a fűtőolajat is. A benzin iránti kereslet pedig az autók üzemanyaga mellett a petrolkémiai felhasználást is jelenti.

Az idei keresletcsökkentésben persze a hosszabb távú, strukturális trendek is szerepet játszanak. Amellett, hogy az európai vásárlók szinte teljesen elfordultak a dízelüzemű autóktól, a benzinmotoros kocsik eladását is csökkenti az elektromos meghajtás gyors térnyerése. De

legalább ilyen meghatározó az európai gazdaság zuhanása.

A beszerzésimenedzser-indexek rendszeresen a növekedést jelentő bűvös 50 pontos érték alatt vannak, miközben az infláció továbbra is a jegybanki célok felett van. Beszédes, hogy Németország recesszióba került, és a mostani negyedéveben sem fényesek a kilátásai.

Mindez tükröződik a fogyasztás alakulásán is: a benzinértékesítés idén negyedével eshet vissza 2021-hez képest, napi 844 ezer hordóra, ami az elmúlt 48 év legalacsonyabb szintje – mondta a Nemzetközi Energiaügynökség elemzője, Ciaran Healy.

Miközben a benzinfelhasználás lassul, a nagy vegyipari cégek sorra adják ki figyelmeztetéseiket: a BASF közleménye szerint a magas infláció, a kamatszintek és földgáz árának újabb emelkedése miatt csökkent az európai kereslet, amire a szektor is reagál.

Fotó: AFP

Dízelzuhanás

Az öt legnagyobb európai gazdaságban, azaz Németországban, Franciaországban, az Egyesült Királyságban, Olaszországban és Spanyolországban a friss adatok a dízelüzemanyag nagymértékű csökkenését mutatják.

Franciaországban az eladások több mint 13 százalékkal estek vissza szeptemberben, míg Németországban az összesített kereslet várhatóan napi 90 ezer hordóval mérséklődik, globálisan a legnagyobb mértékben. Összességében, egész Európát figyelembe véve

a dízelkereslet napi 380 ezer hordóval eshet, az utolsó járvány előtti évhez, 2019-hez képest a Nemzetközi Energiaügynökség adatai szerint.

Nincs kereslet – esnek az árak

Alapvető piaci törvényszerűség, hogy ha valamiből kevesebb kell, akkor annak a terméknek az ára is esni fog. Nagyjából ez tükröződik a világpiaci olajárakon még úgy is, hogy azért a globális fogyasztáscsökkenés enyhébb az európai adatoknál. Kínában ugyanis a–nnak ellenére, hogy igazán nem pörög a gazdaság – az olajfogyasztás gyorsan nő: idén január–augusztusban 40 százalékkal több gázolaj fogyott, mint 2019 hasonló időszakában. Ezt a kínai állam beruházásai is támogatják: hatalmas petrolkémiai üzemeket építenek.



A kínai fogyasztásnövekedéssel szemben az Egyesült Államokban a desztillátumok iránti kereslet a szezonális átlag alá esett. A kormány előrejelzése szerint érdemi fellendülés csak a jövő év elején várható. A JPMorgan szerint ugyanakkor a teherfuvarozási ágazat fogyasztása fellendülőben van, és a vasút fogyasztása is emelkedni kezdett. Abban viszont minden szakértő egyetért, hogy az európai fogyasztási kilátások mindkét termék esetében gyengék a jövő évre vonatkozóan is.