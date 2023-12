Az izraeli háború 57. napja – Teljes fokozatra kapcsolt az izraeli hadsereg: totális támadás Gáza ellen

Az elmúlt 24 órában több mint 400 célpontot találtak el Gázában izraeli rakéták – erről az izraeli védelmi erők számoltak be szombat reggel.

Teljes fokozatra kapcsolt az izraeli hadsereg: totális támadás Gáza ellen. Fotó: Fatima Sbair/AP/MTI, illusztráció

Az IDF külön kiemelte, hogy

a légi csapásokat azt követően indították el, hogy a Hamász megsértette a fegyverszünetet.

Arról is beszámoltak, hogy a vadászrepülőgépek több mint ötven célpontot támadtak meg Khan Younis térségében, ami azt jelenti, hogy kiterjedt csapások történtek az enklávé déli részén is.

Természetesen Észak-Gázában is harcok dúlnak. Itt egy mecsetet is szétlőttek, amelyet a Palesztin Iszlám Dzsihád terrorcsoport műveleti főhadiszállásként használt. A zsidó haditengerészet a Hamász déli infrastruktúráját is támadta, beleértve a terrorszervezet által használt tengeri felszereléseket. Az IDF továbbá azt is állította, hogy számos terrorsejtet felszámoltak és az eltalált célpontok között volt egy lőszerraktár is.

Ezzel párhuzamosan megszólaltak a légvédelmi rakéták Holitban és Szufában, ezek a gázai határ közelében lévő izraeli települések. Sérülésekről vagy károkról egyelőre nem érkezett jelentés. Minderre azt követően került sor, hogy pénteken az Izrael és a Hamász közötti eső fegyverszünet megbomlott. Pedig ezt nem kevés diplomáciai erőfeszítés árán sikerült tető alá hozni nyolchetes, folyamatos háborút követően.

Csakhogy Izrael szerint a Hamász rakétákat lőtt ki Izrael felé és nem hajtotta végre a vállalásait az október 7-én elrabolt zsidó túszok szabadon engedése kapcsán. Így aztán a zsidó állam totális háborúra állt át egyetlen nap leforgása alatt.