A KKR a Raine Group befektetési bankot bízta meg azzal, hogy mérje fel zenei portfóliójának befektetési, eladási lehetőségeit, miután a 62 ezer dalt tartalmazó katalógusa iránt potenciális vevők jelentkeztek. A gyűjtemény, amelyet a magántőkecsoport 2021-ben 1,1 milliárd dollárért vásárolt meg társbefektető partnerével, a Dundee Partnersszel, olyan elismert szerzők dalait tartalmazza, mint a The Weeknd vagy Lorde.

Bruce Springsteen. Fotó: AFP

Az üzletet a világjárvány idején a szinte a nullához közelítő kamatlábak is jelentősen támogatták. A zéró kamatszint erősen korlátozta a hagyományos befektetéseken – részvényeken, kötvényeken – elérhető hozamokat, így beindult a hozamvadászat, divatba jöttek az alternatív befektetések, például a zenei jogdíjak. Az egyik legnagyobb tőkepiaci kockázati alap, a KKR az elsők között szállt be a bizniszbe. Ebben az időszakban jelent meg egy másik tőkepiaci óriás, a Blackstone, amely egymilliárd dolláros alapot állított fel zeneipari befektetések, főleg jogdíjak vásárlására, de a szintén ismert Apollo Management is megjelent a színtéren. A szektor ismert szereplője a Hipgnosis nevű alap is – írta a Financial Times 2021-ben.

A Wall Street-i bankárok elkezdtek versenyezni a hagyományos zeneipari cégekkel a dalok szerzői jogaiért, magasra tolva az árakat. Ezzel párhuzamosan olyan világsztárok, mint Bruce Springsteen vagy Stevie Nicks, komoly pénzhez juthattak.

A világjárvány óta eltelt időszakban a zenei jogdíjak kevésbé vonzották a befektetőket, főleg az elszabadulásának időszakában, amikor a világ nagy jegybankjai sorra emelték irányadó kamataikat az egekbe.

Ezzel párhuzamosan a kötvényhozamok is kilőttek, így az alternatív befektetések vesztettek vonzerejükből.

A KKR tavaly erre a hullámra is megpróbált felülni, jogdíjportfóliója által fedezett kötvényeket bocsátott ki, ezek hozama nem sokkal 4 százalék alatti volt. A papírok árfolyama azonban a jegybanki kamatok emelkedésével párhuzamosan csökkenni kezdett, a Finra pénzügyi adatszolgáltató statisztikái szerint napjainkban a névérték 92 százalékán forognak.

Az amerikai tőzsdecápa egykor többségi tulajdonosa volt a BMG zeneipari óriásnak, még annak 2008-as újraindulása idején szállt be. Később eladta részesedését tulajdonostársának, a német Bertelsmann csoportnak. Hosszú évekkel később, 2021-ben tért vissza a zeneiparba, ekkor már azonban kizárólag zeneművek jogdíjait, katalógusokat vett.