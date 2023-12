Fordulóponthoz érkezett a szénhasználat – áll a Nemzetközi Energiaügynökség jelentésében – amelyből a Bloomberg idézett. A megújuló energiaforrások előretörése, a szén-dioxid-kibocsátás visszaszorítása, és az energiagazdálkodás megváltozása folyamatosan csökkenő pályára állítja a szénfelhasználást a jövő évtől, ugyanakkor ez a görbe igen elnyújtottan csökken majd.

A felhasználás csökkenése miatt a szénbányákban is kisebb lesz a pörgés

AZ IEA szerint idén több, mint 8,5 milliárd tonnányi fogy a szénből, 2026-ra a kereslet 8,3 milliárd tonnára csökkenhet.

Ez a 200 millió tonnás visszaesés is rávilágít arra, hogy a globális energiatermelés csak igen lassan tud elszakadni a széntől. Érdemes felidézni azt is, hogy tavaly, az csúcspontján mind Németországban, mind Lengyelországban sorra indították újra a szénerőműveket, hogy annak segítségével biztosítsák az energiaellátást.

A csökkenés ugyan lassú lesz, de a fordulóponton vagyunk

– fogalmazott Keisuke Sadamori, az IEA energiapiaci és -biztonsági igazgatója.

Szén vs. megújulók

A szén továbbra is a világ legjelentősebb villamosenergia-forrása, de a megújuló erőművek terjedésének üteme lekörözi a növekvő energiaigényt is. Megfigyelők szerint a szénfelhasználás felhagyása az éghajlatváltozás elleni küzdelem legjelentősebb eleme. Ugyanakkor történelmi előrelépést történt Dubaiban, a COP28 klímakonferencia zárónyilatkozatába végül is bekerült a fosszilis energiahordozók használatának kivezetése.

Mind az Egyesült Államok, mind az élenjár a változásban, ugyanis az IEA szerint mindkét régióban 2023 és 2026 között a szénfogyasztás több mint 20 százalékkal csökken.

Ázsiában azonban sokkal lassabban veszít jelentőségéből a szén: Kína a legnagyobb felhasználó, önmagában az ázsiai óriás felel a globális fogyasztás feléért, és szakértők szerint ebben nem is várható nagy változás egyhamar, ugyanis az ottani kereslet 4,3 százalékkal eshet, és 4,5 milliárd tonnát tehet ki 2026-ban.

Még évekig füstölhetnek a kémények, de számuk egyre csökken majd

A kereslet csökkenésével a bányászott mennyiséget is mérséklik majd az IEA szerint. Idén 8,7 milliárd tonnát tesz ki teljes bányászott mennyiség, ami 2026-ra 4 százalékkal 8,4 milliárd tonnára csökkenhet. A Nemzetközi Energiaügynökség szakértői üdvözlik a szénégetés fokozatos csökkentését, de szerintük fel kellene gyorsítani a trendet, mert különben a most 1,5 Celsius-fokos felmelegedés mértéke tovább nő.

A megújulók sokkal nagyobb mértékű használatára van szükség

– hangsúlyozta Sadamori.