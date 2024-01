Globális munkaerőpiac: nem csak Magyarországon nehéz munkaerőt találni

Borús az álláspiac: a jelentkezők és a hirdetők is alábbhagytak az aktivitással Lassul a munkaerőpiac, az elmúlt negyedévben a vártnál kevesebben döntöttek munkahelyváltás mellett és egyúttal a gazdaság is kevesebb nyitott pozíciót hirdetett. A világgazdaságban tapasztalt bizonytalanság az álláspiacra is rányomja a bélyegét.