Hétfőtől egész Németország leáll, sosem látott tüntetéshullám kezdődik

Több ágazat is leáll Németországban január 8-tól. A gazdák országszerte tüntetéseket szerveznek, illetve a városok és az autópályák közlekedését is megbénítják. A vasúti közlekedés is leáll, mivel a mozdonyvezetők sztrájkba lépnek.

2024.01.05. 19:03 | Szerző: P. A. R.