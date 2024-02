Az Egyesült Államok és Kína között kialakult kereskedelmi feszültség, és Kínában az egyre súlyosabb gazdasági problémák miatt megnőtt a kereslet a megfizethető étkezési lehetőségek iránt, amely a gyorséttermi piac növekedését eredményezte az országban.

Fotó: Lu Liang / AFP

Miközben a világ legnagyobb márkái, mint az Apple vagy az Adidas a kivonulást fontolgatja Kínából, a KFC, a Starbucks kávézólánc, és a McDonald’s jelentős beruházásokat terveznek.

A KFC 2026-ra az ország 1, 4 milliárdos populációjának felét szeretné elérni szolgáltatásaival. A kínai piacban óriási befektetési lehetőséget lát a Starbucks is, ezt igazolja 220 millió dolláros befektetése egy kelet-kínai gyártó- és elosztóüzembe, amely az Egyesült Államokon kívüli legnagyobb projektjének számít – írta a Business Insider.

A McDonald’s is komoly pénzügyi lehetőséget lát a kínai befektetésekben. Mintegy ezer új éttermet nyit Kínában 2024 végéig, és további több ezer étterem nyitását tervezi az elkövetkező években is – számolt be a Business Insider.