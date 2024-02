Az aszály-sújtotta Panama-csatorna megmentése érdekében a közép-amerikai ország kormánya egy új ösztönző programot indít a helyi kávétermesztők számára, akik ültetvényei visszafordíthatják az erdőirtás okozta károkat, ezzel biztosítva a világ egyik legfontosabb kereskedelmi útvonalának a vízellátását – írta a Reuters.

A Panama-csatorna mentén több ezer gazda foglalkozik kávétermesztéssel.

Fotó: Shutterstock

A következő 15 évre tervezett program célja, hogy jelentősen lelassítsa a térségben felhalmozódott környezeti károkat – beleértve a talajeróziót és a helyi folyók szennyeződését –, amelyek hozzájárulnak a csatorna vízszintjének csökkenéséhez.

A kezdeményezésen keresztül a helyi gazdákat, akik elsősorban kávétermesztéssel foglalkoznak, környezetbarátabb módszerek alkalmazásában fogják kiképezni, támogatást biztosítanának a földvásárlásra, valamint prémiumot és magasabb minősítést kínálnának az ilyen módon kitermelt babokért.

Megerősíti hazán gazdaságát az agrárszektor és a csatorna támogatásával, miközben védi az éghajlatot és a környezetünket, elhárítva az aszályok veszélyét. Hálásan fogadjuk ezt az új programot

– nyilatkozta Roberto Benitez, egy helyi kávétermelői csoport vezetője. A legutóbbi szüret alatt a panamai ültetvények közel 700 tonna kávébabot termeltek ki, ez a mennyiség pedig a kezdeményezésen keresztül tovább fog nőni.

A Panama-csatorna hatóság (ACP) és a kormány eddig 32 millió dollárt fektetett a projektbe, amelyből az első körben várhatóan 1700 helyi gazdálkodó részesülne.

Nem csak a Panama-csatorna menthtő meg így

A nemzetközi egyik legfontosabb útvonala az elmúlt években egyre szélsőségesebb aszályokkal kellett szembenéznie, a csökkenő vízszint pedig azzal fenyeget, hogy a száraz évszakban teljesen le kell zárni a két óceánt összekötő átjárót. Jelenleg a gazdák támogatási programja mellett mesterséges vízgyűjtő területek kiépítésén is dolgozik a kormány, ám ennek befejezése évekbe telhet.

Az erdőirtás azonban máshol is súlyos problémát jelent az amerikai kontinensen: Brazíliában például a helyi mezőgazdaság okozta károk a világ egyik legnagyobb folyóját, az Amazonast is veszélyeztetik – a panamaihoz hasonló, környezettudatos termelést elősegítő programon keresztül biztosítani lehetne, hogy a gazdáknak ne kelljen kipusztítania az őserdőt a túlélésük érdekében.

Ezzel párhuzamosan az több tagállamában, például Németországokban is hatalmas gazdatüntetések robbantak ki, mivel a Scholz-kormány a klímavédelmi projektek finanszírozására hivatkozva megfosztotta a termelőket az állami támogatásoktól. Tekintettel arra, hogy a Rajna, az ország legfontosabb folyója és egyben kereskedelmi útvonala lassan már minden évben kiszárad a nyári aszály idején, a német kormány tanulhatna Panamától, és a klímavédelmi projektekbe a termelőket is be kellene vennie.