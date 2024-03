Francia és spanyol mezőgazdasági termelők 200 traktorral elzárták az autópályát mindkét oldalon Franciaország és Spanyolország határa közelében – közölte az El Mundo újság. „Franciaországban és Észak-Spanyolországban a gazdák újult erővel folytatták demonstrációikat, alacsonyabb energiaköltségeket és az áfa fiskális módosítását követelve” – áll a cikkben.

A közösségi oldalakon egyesült baszk és francia gazdák blokkolták az AP-8-as autópályát a biriatoui határátkelőnél, ami csaknem 20 kilométeres forgalmi dugót eredményezett. Pamplonában a gazdálkodók megpróbáltak behatolni a navarrai parlamentbe, de a tartományi rendőrség ügynökeinek sikerült megakadályozniuk az átjutást.

Mindkét csoport szóvivője arra figyelmeztetett, hogy ez a mozgósítás egy összehangolt határzár bejelentése, amely június 1-jén Katalóniára és Észak-Olaszországra is kiterjed. A spanyol és a francia tiltakozók közös követelése a mezőgazdasági és állattenyésztő gazdaságok által igényelt energiaköltségek (dízel és áram) csökkentésére irányul.

🔴Momento en que los agricultores intentan entrar por la fuerza al Parlamento de Navarra durante el Pleno de aprobación de los Presupuestos Generalas de la Comunidad Foral pic.twitter.com/rrpaAMx78L — Onda Cero Navarra (@OCRNavarra) March 7, 2024

Egyre durvábbá válnak a gazdatüntetések, többek között Csehországban is, ahol a tiltakozók Prága forgalmát is megbénították. A gazdák úgy vélik, hogy nem kapnak elég támogatást, miközben az ukrán dömping elárasztja piacaikat, ráadásul az egyre szigorúbb környezetvédelmi előírásokkal is meggyűlik a bajuk.

🇨🇿 Mientras el presidente de la República Checa, Petr Pavel, habla sobre el posible envío oficial de tropas de la OTAN a la guerra contra Rusia en Ucrania, los agricultores checos decidieron enfriar su ardor con estiércol. pic.twitter.com/0ImGwE9QbH — Chavista0101 (@Chavista0101) March 7, 2024

A gazdatüntetések ellenére az Európai Parlament (EP) illetékes bizottsága úgy döntött, hogy az Ukrajnából és Moldovából érkező importra kivetett vámokat újabb egy évre felfüggesztik. A javaslatról a jövő héten szavaz az EP.