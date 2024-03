Noha az energiahatékonyság és a dezindusztralizáció eredményeképp az amerikai áramfelhasználás több mint 30 éve lejtmenetben van, ennek hamarosan vége, és kilőhet a közeljövőben az elektromos energia iránti igény az Egyesült Államokban – derül ki a Grid Strategies kutatásából, mely a Szövetségi Energiaszabályozó Bizottsághoz érkezett beadványokon alapul.

A felmérés szerint csak a következő öt évben 38 gigawattnyi áramra lenne szüksége az országnak, hogy fedezni tudja az újabb és újabb szerverközpontok és gyárak energiaigényét, valamint a fűtés és a közlekedés elektromosra cserélését.

Fotó: Shutterstock

Ráadásul azóta több közműszolgáltató arra hívta fel a figyelmet, hogy még ennél is nagyobb lehet az áramigény. A 2,7 millió ügyfelet kiszolgáló Georgia Power például

2022-ben még úgy számolt, hogy elegendő egyetlen további közepes erőmű az igények fedezésére, ám ma már ennek a 17-szeresével számol, főként az adatközpontok és a gyárak áramigénye miatt.

Az országosan számolt elektromosság iránti igény alulbecsülheti a kereslet növekedését, hiszen abban nem feltétlenül kapott helyet például a kriptobányászat vagy épp a legálissá vált kannabisz termesztésének áramigénye, ami becslések szerint jelenleg a felhasználás 2,3 és 1 százalékát teszi ki.

A egyik nagy támogatója, Texasban ugyanakkor látható a kriptobányászat energiaigénye, hiszen ezek a cégek 41 atomerőműnyi áramért folyamodtak a közműszolgáltatókhoz.

Az algoritmusokat működtető gigantikus szerverfarmok áramigénye világszerte egyre több áramot követel, működtessenek azok mesterségesintelligencia-modelleket vagy csak egyszerűen tárolják a közösségi médiában megosztott anyagokat. A Nemzetközi Energiaügynökség egyik jelentése szerint

az adatközpontok áramigénye globálisan megduplázódhat 2026-ra.

A Virginia államban található áramszolgáltató, a Dominion Energy már jelezte, nem biztos, hogy minden szerverközpontot ki tud majd szolgálni. Tavaly a vállalat azt közölte, hogy ezek a létesítmények 2038-ig 376 százalékkal növelik az áramigényt. A Dominion szerint ugyanakkor enélkül is 85 százalékkal nőhet a kereslet az elektromos fűtés és hűtés, valamint az elektromos járművek terjedése miatt.

Az adatközpontok egy másik kedvelt célpontja, Tennessee hatóságai pedig arról számoltak be, hogy a hálózat terhelése 65 százalékot nőtt 2019 óta. A már leszerződött, de még meg nem épült szerverközpontok pedig további 40-50 százalékkal növelhetik az áramfelhasználást, ezért nyolc új gázerőmű épül a kereslet fedezésére – olvasható a Yahoo Finance-en.

Az Inflation Reduction Act nevet viselő, ám főként a zöldberuházásokat támogató csomag hatására egyre-másra érkeznek a különböző feldolgozóipari beruházások is, mint a hőpumpa vagy az elektromos autógyárak is, ráadásul az utóbbiak feltöltése is áramot igényel.

A klímacélok elérése azonban egyre kevésbé kivitelezhető, ha újabb, több évtizedre tervezett gázerőművek épülnek, még akkor sem, ha

az Egyesült Államokban a földgáz rendkívül nyomott áron kapható, lévén az sokszor a palaolaj-termelés mellékterméke.

Számos nagy cég, köztük a Google vagy a Microsoft azonban ezzel nem ért egyet, így született meg a Tiszta Energiavásárlók Szövetsége, mely 400 vállalatot tömörít, és melynek tagjai igyekeznek beruházásaik során azt is figyelembe venni, hogy mennyire tiszta az áram a kiszemelt helyszínen.

A közműszolgáltatókat továbbá az elektromos járművek terjedése is felkészületlenül érte, annak ellenére, hogy az Egyesült Államok közel sem tekinthető éllovasnak a területen.