Vlagyimir Putyin óriási pénzesőt jelentett be a héten – legalábbis az a rengeteg intézkedés, amelyről beszélt, az orosz költségvetés rengeteg rubelébe kerülne a következő hat évben. Számítások szerint a márciusi elnökválasztáson újrázni akaró Putyin csütörtöki évértékelő beszédében több, az életszínvonal növelésére és a régiók adósságcsökkentésére irányuló lépést lengetett be. Ezek összértéke a 130 milliárd dollárnak megfelelő rubelt is elérheti.

Vlagyimir Putyin jólétet ígér az oroszoknak, ám egyáltalán nem biztos, hogy azt teljesíteni tudja.

Fotó: AFP

Az orosz elnök célja a gyermekvállalás ösztönzése és a várható élettartam meghosszabbítása állami támogatásokkal, valamint javítana a közlekedési infrastruktúrán, befektetne a technológiai fejlődésbe, a nem olajalapú iparágakba, továbbá az oktatásba.

A Rosbank becslése szerint Putyin terveinek megvalósításához az állam kiadásai elérhetik az 5700 milliárd rubelt, azaz 62,5 milliárd dollárt.

Figyelembe véve a 2024–2026-ra már elkülönített költségvetési kiadásokat valamint Putyin kezdeményezéseivel járó további költségeket, a teljes kiadás elérheti a 15 ezer milliárd rubelt a következő elnöki ciklus alatt.

Ha ehhez hozzávesszük az egyéb kormányzati kiadásokat, például az orosz régiók hitelei kétharmadának leírását és a közművek fejlesztését, akkor a projektek évente 2 ezer milliárd rubelt emészthetnek fel, ami hat év alatt mintegy 130 milliárd dollárra rúghat Dmitrij Polevoj, az Astra Asset Management befektetési igazgatója szerint. A szakértő úgy látja, hogy ha az orosz gazdaság helyzete nem romlik drasztikusan, akkor a kiadások mértéke kivitelezhető, főképp, ha a javasolt progresszív adózás megvalósul.

Érdemes azonban számításba venni a nyugati szankciókat, amelyek hosszabb távon mindenképpen hatnak a gazdaság teljesítőképességére és várhatóan az életszínvonal romlásához vezetnek. Az orosz költségvetésből pedig jelenleg a katonai kiadások visznek el magas hányadot, ezek idén meghaladják a hagyományosan magas szociális kiadások összegét. Az állam már egy éve kénytelen volt hozzányúlni az aranytartalékhoz, most pedig arra számít, hogy az idei költségvetési hiány 1600 milliárd rubel lesz – emlékeztet a Bloomberg.