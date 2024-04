A Mango nagy dobása: Victoria Beckham tervez a spanyoloknak

Csütörtökön jelentették be az együttműködést, a hírek szerint pántos nyáriruhákat, kötöttárut és nyári kiegészítőket, táskákat, papucsokat is tartalmaz majd a brit sztár által tervezett kollekció. A Mango az április 23-án induló új vonalat úgy jellemezte, mint „a klasszikus brit luxus tökéletes elegye” – írja a The Guardian.

Fotó: Mango

A kollekcióban megjelenő modellek ára várhatóan magasabb lesz, mint a Mango megszokott kínálata esetében. Viszont sokkal olcsóbbak lesznek, mint az önálló Victoria Beckham-kollekció darabjai, ahol egy póló 90 fontnál indul, egy gyapjúszövet kabát ára pedig elérheti a 2600 fontot. Victoria Beckham úgy nyilatkozott, azért döntött az együttműködés mellett, hogy minél szélesebb közönséghez szóljon, miközben megőrzi a saját márkáját és esztétikáját.

Az idén 40 éves születésnapját ünneplő Mango a 2023-as évre vonatkozóan rekordméretű, 3,1 milliárd eurós forgalomról számolt be a múlt hónapban. A nyereség 81 millió euróról 172 millió euróra nőtt egy év alatt, miközben az EBITDA 22 százalékkal emelkedett, meghaladva az 533 millió eurót.

A vállalat az elmúlt évben több mint 130 üzletet nyitott, ezzel jókora lendületet kapott a fizikai értékesítés. Jelenleg 115 országban, világszerte 2,700 üzletben árusítják a termékeiket. A tavalyi évben először lépte át az egymilliárd eurós forgalmat az online értékesítés, ez a csoport teljes forgalmának 33 százalékát teszi ki. A legtöbb Mango terméket Spanyolországban, Franciaországban, Németországban, Törökországban és az Egyesült Államokban adják el. A legjobb eredményt a férfi-, illetve a gyerek- és tiniüzletágban érték el.