Míg David Beckham cége duplázta bevételeit, Victoriáé tőkeinjekcióra szorul

A David Beckham személyéből márkát építő vállalkozás nem zárt rossz évet idén, miután annak 55 százalékát tavaly sajtójelentések szerint 200 millió fontért eladta az egykori futballista az Authentic Brands számára.

Az egykor a Manchester United és az angol válogatott középpályásaként villogó híresség szinte minden üzletét tömörítő DRJB Holdings bevétele több mint a tavalyi 34 millió font duplájára, 72,6 millió fontra nőtt – írja a The Guardian.

Fotó: TheImageDirect.com

Igaz, a bevételek növekedését a nyereség nem követte, sőt, az adózás előtti profit 23,6 millió fontról 10,8 millió fontra apadt. A vállalkozás bevételeit David szponzori és márkaszerződéseiből és televíziós üzletágából szerzi, mely a sportolóról szóló dokumentumfilmet is készítette. A Studio 99 azonban Ronnie O’Sullivan snookerjátékosról is forgatott filmet.

A bevételek növekedését olyan együttműködések hajtották, mint a Maseratival, a Paninival vagy épp az Adidasszal kötöttek, ugyanakkor a nyereséget a megnövekedett adminisztratív költségek visszafogták. A jó eredményt segítette az is, hogy Beckham a katari foci-vb követe is volt, állítólag 10 millió fontért, ami miatt sok kritika is érte a futballistát.

Felesége,

Victoria Beckham cége ugyancsak növelte a bevételeit, 40 millió fontról 58 millió fontra,

és ez az egykori Spice Girl vállalkozásának eredményein is látszott, hiszen a veszteség 5,9 millió fontról 3,1 millió fontra apadt. Az énekesnő cége termékeinek reklámarcaként is szerepelt, hogy a divat mellett a kozmetikumok piacán is megvesse a lábát.

A vállalkozás 6,9 millió fontos tőkeinjekcióban is részesült a részvényesektől, ami a Beckham házaspár mellett a NEO Investments nevű magántőkealapot jelenti. Azonban a könyvvizsgálást végző BDO szerint a cég további hasonló lépésekre szorulhat, noha a terv a nyereségesség mielőbbi elérése, többek között költségcsökkentések révén. Hogy ezt mikorra sikerül elérni, azt még nem tudni.