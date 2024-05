Csúnyán átvágják az embert a brit kocsmákban

Alaposan megrövidítik a brit pubokban és bárokban a fogyasztókat – derült ki egy átfogó fogyasztóvédelmi vizsgálatból. Az ellenőrök 77 létesítményben rendeltek sört és bort, és a 137 adagból 96 volt kevesebb, mint lennie kellett volna.

A brit kocsmákban rendszeresen kevesebb alkoholt szolgálnak fel az előírtnál / Fotó: AFP

Ez azt jelenti, hogy az esetek 70 százalékában megrövidítik a fogyasztókat. Sörből a rendelések 86 százalékában, borból 43 százalékban nem éri el az ital mennyisége az egy vagy fél pintet, illetve a 175 millilitert – számolt be a vizsgálat eredményéről a Sky News internetes kiadása. (Egy pint nagyjából fél liter, vagyis egy korsó.)

Átlagban sörből az előírt mennyiségnél négy, borból öt százalékkal szolgáltak fel kevesebbet.

Pénzben kifejezve ez azt jelenti, hogy egy átlagos brit sörivót hetente 1,7 fonttal (770 forinttal), évente pedig 88,4 fonttal (negyvenezer forinttal) károsítanak meg. Borivók esetében még nagyobb a kár: hetente 2,2 font (994 forint), évente 114,4 font (52 ezer forint).

A legpofátlanabbul egy walsalli helyen csaltak, ott a 175 milliliteres bor 15 százalékát „spórolták el” – és elkértek érte 3,2 fontot (1400 forintot). Egy belfasti kocsma végzett csalásban a második helyen, itt a pohár bor 13,4 százalékát „nyelték le”, az italért ráadásul volt képük felszámolni 7,2 fontot (3200 forintot).

A brit kocsmákban évente átlagosan negyvenezer forintnyi összeggel vágják meg a sörivókat / Fotó: AFP

A hírtelevízió szerint a hírt nehéz lesz lenyelniük a kocsmába járóknak, mivel soha nem volt még olyan drága az alkohol a szigetországban, mint most. A statisztikai hivatal (ONS) adatai szerint a vörösbor átlagára 8 százalékkal emelkedett tavaly, a világos sör korsójáé 5,6 százalékkal. A sör ráadásul már 2022-ben is az egyébként is magas inflációt meghaladó mértékben drágult.

A hab is beleszámít?

A törvény azt is előírja, hogy a habot is bele kell számítani a mérésbe. Ezzel azonban nem mindenki ért egyet. A kereskedelmi szabványokkal és fogyasztóvédelemmel foglalkozó Chartered Trading Standards Institute (CTSI) felmérésének eredménye szerint a fogyasztók 35 százaléka nem számolná bele a pintbe a habot is, csak 23 százalékát nem zavarja a dolog.

Átfogó kutatást sürget a fogyasztóvédelem / Fotó: AFP

A Campaign for Real Ale nevű független, önkéntes fogyasztói szervezet az előbbiekkel ért egyet, és azért kampányol, hogy a fogyasztók száz százalékban folyadékot kapjanak a pénzükért.

John Herriman, a CTSI vezérigazgatója elmondta, szerinte az átlagfogyasztónak okozott, évi 115 fontnyi potenciális kár azt sugallja, hogy

átfogóbb kutatásra van szükség, és nemcsak az alkoholtartalmú italok, hanem a fogyasztási cikkek szélesebb körében.

„Felszólítjuk a vendéglátóipari ágazatot: biztosítsa, hogy a fogyasztók a pénzükért megfelelő értéket kapjanak. Győződjenek meg arról, hogy az ország kocsmáiban és bárjaiban pontosan mérik ki a felszolgált italokat” – tette hozzá.