Egy telefontok megoldás lehet a kütyüfüggőségre

Az elektronikai eszközeinkhez való kapcsolatunk mára olyan szorossá vált, hogy szinte létezni sem tudunk nélkülük. Nyugodtan elmondhatjuk, hogy függőivé váltunk ezeknek az eszközöknek, amit nem mindig vallunk be még saját magunknak sem. Fizikai akadályokra van szükségünk, hogy kordában tartsuk például a telefonfüggőségünket. A Yondr zárható tasakszerű tartó, azonban segíthet ellenállni, hogy ne nyúljunk folyton a telefonunkért, és amelyből nehezebb előkapni , mint a zsebünkből.

Fotó: Yondr

A telefonfüggőség főként a fiatalabb korosztályban okoz számos problémát, hiszen fiatalok azok, akik a legtöbb időt töltik a TikTok-on vagy egyéb közösségi platform bűvöletében, gyakran elhanyagolva az iskolai kötelezettségeiket, vagy a kortársaikat, környezetüket. Nehezen alakulnak ki azon a szociális készségeik, amelyeket főként fiatalkorban kellene megtanulni.

Telefonmentes terület

A Yondr 2014-ben induló amerikai cég, amelyet Graham Dugoni egykori futballjátékos alapított - aki mintha előre látta volna, hogy az embereknek mára egyre nagyobb nehézséget okoz elszakadni akár pár percre is a mobiltelefontól - és a telefonmentes terek koncepciójára építve kezdte el a Yondr telefonos zártasakokat gyártását, jóval a TikTok megjelenése előtt.

Nemsokára iskolákban, koncereteken is használták, és 2022-ben már 6 milliót adtak el belőle, és várhatóan az idén eléri a tíz milliós eladás.

Egyre több rendezvényen, koncerten a vendégek a lenémított telefonjaikat ezekbe a tasakokba kell helyezniük, így nem a telefonnal lesznek elfoglalva a műsor ideje alatt, de ha mégis használni szeretnék, ahhoz el kell hagyniuk a nézőteret, és az erre kijelölt helyen kinyithatják a tasakot. Számos előadó is jobban örül annak, ha a koncert végig a telefonok inkább a tasakban lapulnak, és az emberek a műsort nézik az üzeneteik helyett, illetve elmondásuk szerint így talán nem születik annyi kalózfelvétel sem.

A Yondr telefontartókat használó iskolák is pozitív változást tapasztaltak, miután bevezették ezek használatát. Régóta keresték ugyanis a megoldást arra a problémára is, hogy számos diák az órán a telefonjával volt elfoglalva. A tasak használatával azt is észrevették, hogy a diákok a szünetekben többet beszélgetnek egymással, és a szociális készségeik is sokat javultak.

A Yondr szóvivője szerint a vállalat bevételének több mint 40 százaléka az iskolai bevezetéséből származott tavaly, de használják már bírósági tárgyalótermekben is, valamint eddig 21 országban kezdték el használni a zárható telefontokokat-írta a The Wall Street Jornal.