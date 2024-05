Visszatér Ukrajnába az Oreo: újra gyártják a népszerű édességet

Pénteken jó hírt kaptak az ukránok. Ugyan még nem biztos, hogy használhatják a nyugati fegyvereket oroszországi célpontok ellen, ám az egyik amerikai cég ukrajnai gyárában újraindulhat a termelés. A Mondelez élelmiszergyártó nagyvállalat ugyanis ismét elkezdte a világszerte népszerű Oreo kekszek gyártását az ország keleti részén található üzemében – adta hírül a Reuters.

Újra gyártanak Oreot Ukrajnában, de az oroszokhoz nem exportálják / Fotó: Shutterstock

A Trosztyanec városában található gyárban két évvel ezelőtt állt le a termelés, miután az orosz-ukrán háború elején súlyosan megrongálódott az épület. A Mondelez üzeme mostanra teljesen újjáépült. Tavaly már részlegesen meg tudta nyitni a csokoládék gyártásával foglalkozó üzemrészt.

A vállalat a közleményében azonban kijelentette, hogy az ukrajnai gyárban készült Oreo termékeket, és egyéb édességeket sem fog exportálni a szomszédos Oroszországba. A trosztyaneci üzemben előállított termékeket az ukrán piacon történő értékesítés mellett többek között Georgiában és Kazahsztánban adják el.

Ettől függetlenül az oroszoknak sem kell túlságosan szomorkodniuk, hogy Oreo nélkül maradnak, hiszen a Mondeleznek három gyára is van Oroszországban, és az ott gyártott termékek egy részét értékesíti is az orosz piacon. A társaság korábban bejelentette, hogy 2023 végére önállóvá teszi oroszországi üzletágát, önellátó ellátási lánccal és beszállítókkal. Azonban a multinacionális vállalat sok dolgozója és több befektetője is Moszkva bojkottjára szólította fel a céget.

Arról nemrég a Bloomberg is beszámolt, hogy Mondelez részvényeseinek csaknem 30 százaléka szerette volna elérni, hogy a vállalat tegye egyértelművé oroszországi és ukrajnai helyzettel kapcsolatos álláspontját, hogy nyilvánosság a háborúban álló országokban folytatott üzleti gyakorlatát. Bár a javaslat nem került megszavazásra, a támogatottság mértéke már elérte azt a küszöböt, aminél a vezetőknek érdemes lehet átgondolniuk a következő lépéseket.

Az amerikai vállalat, bár helyenként furcsa módon érvel, minden bizonnyal nem a Kreml iránti szimpátia miatt maradt Oroszországban, hanem mert nem szeretne piacot veszíteni. Mivel az élelmiszerek egyelőre még nem tartoznak a nemzetközi szankciók hatálya alá, így a Mondelez több versenytársa, köztük a legnagyobb rivális, a svájci tulajdonú Nestlé is maradt az országban, szintén önállóvá ellátási lánc kiépítésével.

A vaníliakrémmel töltött csokoládé ostya, az Oreo a Mondelez egyik legismertebb márkája, amely 2023-ban csaknem 4 milliárd dolláros árbevételt hozott a cégnek. A vállalat további ismert márkái közé tartozik Milka és a Cadbury csokoládé.