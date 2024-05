Az orosz-ukrán háború 828. napja – Amerika cáfolja a titkos megállapodást az ukránoknak adott fegyverekről

Az elmúlt napokban több forrás is arról számolt be, hogy a Biden-adminisztráció fű alatt engedélyt adott arra az ukránoknak, hogy oroszországi célpontokra lőjenek amerikai fegyverekkel, igaz, az engedély csak Harkiv környékére korlátozódik. Az orosz határhoz közel fekvő város Kijev után a második legnagyobb Ukrajnában, amely ellen a közelmúltban az orosz hadsereg ismét nagyobb offenzívát indított.

Amerika cáfolja a titkos megállapodást / Fotó: Sergey Bobok/AFP

Az Egyesült Államok ezen döntése komoly változást jelentene a korábbi nyugati hozzáálláshoz képest, ugyanis eddig mindegyik ország azt hangsúlyozta, hogy a tőle kapott fegyvereket Ukrajna védekezésre használhatja. Egy ilyen lépés ugyanis sokak szerint a háború eszkalálódásához vezethet.

Tisztában kell lenniük azzal, hogy mivel játszanak

– jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök a héten üzbegisztáni látogatása során, amikor felvetették neki annak a lehetőségét, hogy Ukrajna a nyugat által szállított fegyverekkel csapna le Oroszországra.

Azok az országok, amelyek fegyvereket küldenek Kijevnek, megszabhatják, hogy az ukránok milyen formában vethetik be őket. A New York Times összegzése szerint Nagy-Britannia, Kanada, Csehország, Észtország, Finnország, Franciaország, Németország, Lettország, Litvánia, Hollandia, Lengyelország és Svédország is úgy fogalmazott, hogy szükség esetén orosz területen fekvő célpontok ellen is használhatóak a fegyvereik. Ugyanakkor közülük a legtöbben elég óvatosan fogalmaztak ezzel kapcsolatban, kihangsúlyozva, hogy csak a nemzetközi jog adta kereteken belül teheti ezt meg Ukrajna, vagyis igen minimális azon eseteknek a köre, amikor erre ténylegesen sor kerülhet.

Persze az nem kizárható, hogy a hivatalos kommunikáció ellenére nem hivatalos csatornákon más megállapodás is születhetett. Az elmúlt napok hírei szerint Washington pont ezt tette.

A Fehér Ház azonban a napvilágra kerülése után egyből cáfolta ezt az információt.

Washington szerint nem történt semmilyen változás az amerikai politikában, és nem oldották fel azt a tilalmat, hogy Ukrajna amerikai fegyverekkel csapjon le orosz területre. Ezt erősítette meg Sabrina Singh, a Pentagon helyettes sajtótitkára is – írta a Kyiv Independent.

Az Ukrajnának nyújtott biztonsági támogatást Ukrajnán belül kell felhasználni. Nem bátorítjuk Kijevet támadásokra, és nem tesszük lehetővé, hogy Oroszországon belül használja a fegyvereinket

– mondta. Hozzátette, hogy bármilyen változás történik ebben, arról tájékoztatni fogják a nyilvánosságot, de egyelőre semmi hasonlót nem terveznek.

A NATO fegyverek oroszországi bevetése sokak szerint eszkalációhoz vezethet. A Vatikán kifejezetten ellenzi, hogy orosz területeken is bevessék az észak-atlanti szövetség eszközeit – írta meg a Yeni Safak.

Az orosz hadsereg péntekre virradó éjszaka rakétatámadást hajtott végre Ukrajna fővárosa ellen. A Kijevet ért találatok következtében tűz ütött ki, melyben egy raktárépület komoly károkat szenvedett, és hat autó is megrongálódott – számolt be róla az Unian ukrán hírügynökség.

A Kijev Városi Katona Igazgatóság tájékoztatása szerint a tűzben ezen kívül egy lakóépület, egy benzinkút és egy autómosó is megrongálódott. A hírek szerint egy Iszkander-K típusú rakéta csapódott be a fővárosban.