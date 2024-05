A kakaó ára zuhant, a határidős jegyzések 9,3 százalékkal a legalacsonyabb szintre estek március közepe óta a New York-i tőzsdén, és most körülbelül egyharmadával alacsonyabbak a két héttel ezelőtti rekordnál. Az ármozgások is változékonyabbak voltak, mivel a likviditási válság felborította a piacot, miután a kereskedők számára megdrágult a pozícióik megtartása – írja a Bloomberg.

A rossz termés Nyugat-Afrikában gyors áremelkedést eredményezett az elmúlt hónapokban, a hosszú száraz időjárás miatt megemelkedett a csokoládé előállításának költsége,

ezért vállalatok és a kereskedők igyekeztek minél olcsóbban kakaóbabot beszerezni. A pénzszűke most arra kényszeríti a kereskedőket, hogy elhalasszák a vásárlást a vezető gyártóktól hiszen fedezniük kell a határidős vásárlásaikat is.

Korábban megírtuk, hogy

az alapanyag árának megháromszorozódását még a Nestlé vagy a Mondélez sem tudja majd áremelések nélkül kigazdálkodni,

ennek először a vevők, végső soron azonban maguk a cégek látják majd kárát. A kakaó csillagászati ralija messzire ható következményekkel jár. Ezek a cégek ugyan akár hosszú hónapokra előre megvásárolják a gyártáshoz szükséges kakaóbabot, akár fizikális készletek, akár opciós szerződések formájában, és sokszor még bizonyos fedezeti pozíciókat is kiépítenek egy esetleges alapanyagár-megugrás negatív hatásainak ellensúlyozására, ezek hatásfoka és léptéke azonban távolról sem elegendő egyik legfőbb alapanyaguk árának megháromszorozódásának kezelésére, főleg nem hosszú távon.