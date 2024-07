Valósággal berobbantak a kínai elektromos autók Európába

A kínai márkák az európai elektromosautó-piac 11 százalékát hódították el júniusban. Soha még ekkora növekedést nem mértek, a nagy ugrást a frissen bevezetett európai uniós importvámok okozhatták, ugyanis mind a gyártók, mind a vásárlók az új sarc előtt szeretnék leszállítani, illetve kifizetni a kocsikat. A július 5. előtt regisztrált autókat még a vámfizetési kötelezettség nélkül adhatják át új gazdáiknak.

Boldog tulajdonos feszít egy kínai elektromos autóban / Fotó: AFP

A Dataforce kutató elemzői szerint a SAIC Motor áll a dobogó legfelső fokán, ugyanis a cég által gyártott MG4 volt a legnépszerűbb e-autó. Összességében a kínai márkák a hónap során több mint

23 ezer akkumulátoros elektromos járművet regisztráltak, ez májushoz képest 72 százalékos növekedés.

Fontos részlet, hogy a Volvo, a BMW és a Tesla kínai gyártású importjára is vonatkoznak az új vámok.

Mi lesz?

Az a legnagyobb kérdés most, hogy ez az ugrásszerű növekedés fenntarthatónak bizonyul-e. Csak emlékeztetőül: a SAIC a termékei után 38 százalékos, a BYD pedig a mostani 10 százalékos vám után 17 százalékot fizet majd minden egyes behajóztatott jármű után. A sarc egyhamar nem is fog csökkenni.

Mindkét kontinens autógyártói igyekeznek felpörgetni az európai EV-gyártást, hogy elkerülhessék az új vámokat, miközben a Peking és Brüsszel közötti feszültségek lassan kereskedelmi háborúvá fajulnak.

MG4, a favorit

A legjobban tehát az állami tulajdonú SAIC terméke szerepelt, ám az MG4 autók 40 százalékát maguk az előrelátó kereskedők regisztrálták. Emellett az MG4-hez kínált lízingajánlatok is kedvezők, és erős volt a márka promóciója is például Németországban.

A BYD eladásait pedig a foci-EB-hez kapcsolódó marketing is hajtotta – mondta Julian Litzinger, a Dataforce elemzője. Olaszországban is ösztönzőket vezettek be, és éves alapon megduplázódott az ottani értékesítés. Norvégiában, Svájcban és az Egyesült Királyságban pedig hagyományosan jók az eladási mutatók.

Összességében az Európai Gépjárműgyártók Szövetsége szerint júniusban 208 872 elektromos autót regisztráltak, ez a valaha mért harmadik legmagasabb szám 2022 decembere és 2023 márciusa után.