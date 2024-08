Thaiföld amerikai vadászgépek helyett Gripenekkel erősítené a légierejét

Az első öt Gripen 2006 tavaszán érkezett Kecskemétre, az utolsó pedig 2007 végén. Majdnem tizenöt évvel később, 2021 augusztusában született döntés a honvédségi Gripen-flotta modernizációjáról. Ez kiterjed a radar- és a fegyverrendszerre is. Ez egyúttal azt is jelentette, hogy a 2020-as években is a Gripen marad a magyar honvédelem elsődleges vadászrepülőgépe.

Mint ismert, az év elején Ulf Kristersson svéd miniszterelnök budapesti látogatásán Orbán Viktor miniszterelnök bejelentette, hogy a korábbi 14 mellé újabb 4 darab JAS–39 Gripen vadászgép érkezik Magyarországra, amivel a hazai légierő 18 vadászgépre bővül.