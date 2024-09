Illegális streamek: a kalózkodás alaposan megvágja a sportközvetítők bevételeit

A megszokottnál gyengébb, de élvezető minőségű az illegális streaming

És, a minőség?

Míg az évtized elején még élvezhetetlen minőségűek voltak a kalózadások, mára ugrásszerűen javult az adások minősége, és a hálózati akadozás is gyakorlatilag eltűnt

– mondta Cameron Andrews, a beIN sportközvetítő kalózkodás elleni osztályának vezetője. Ezzel párhuzamosan a kalózadások mennyisége is megugrott, az Európai Unióban csak 2022-ben 30 százalékkal több illegális streamet regisztráltak, mint egy évvel korábban.

Az árrobbanás sem kedvez a legális piacnak

A kalózkodás jelentős megugrása időben egybeesett a streaming-szolgáltatások árának megemelésével, ami szintén a kalózkodás felé hajtja a drukkereket.

A helyzetet tovább nehezíti, hogy a kalózfilmek,

tévéműsorok adásával ellentétben az élő streaming nehezen ellenőrizhető.

Míg egy előre felvett tartalom, például egy film „sugárzását” könnyen lehet ellenőrizni, illetve már a platformra való feltöltés előtt letiltani, ez a technika nem működik élő adásnál.

Az eltávolítás jogi folyamata, pedig több órát is igényel, ami alatt az esemény legtöbbször véget is ér. Emellett, ha egy közvetítést le is tiltanak, a kalóz könnyedén létrehoz egy újat egy másik szerveren, amin folytatja a közvetítést.

Vigyázat, fertőzésveszély!

Az illegális tartalomfogyasztás mellett egyes erre szakosodott webhelyek rosszindulatú programokkal is megfertőzhetik a tartalomfogyasztók számítógépeit. Arról nem is beszélve, hogy a képminőség általában mind a mai napig gyengébb a ,megszokottnál, és a reklámok is igen tolakodóak a legtöbb esetben.

Bevett gyakorlatokon is érdemes lenne változtatni: az Egyesült Királyságban például a szombat délutáni Premier League meccseket kizárólag kalóz-streameken lehet nézni, ugyanis az 1960-as évek óta élőben direkt nem közvetítik őket, hogy növeljék az alsóbb ligák mérkőzéseinek látogatottságát.

Persze az egyes országok igyekeznek fellépni az illegális streamek ellen. Az amerikai bűnüldöző szervek augusztusban több élő sportközvetítési domaint foglaltak le. Az angol Premier League magánvádas eljárást indított egy olcsó előfizetéseket árusító banda ellen, aminek eredményeképpen öt embert börtönöztek be.

Franciaországban az ARCOM szabályozó hatóság 200 oldalt blokkolt a Ligue 1 szezon kezdete óta. Emellett a Meta Platforms megígérte, hogy amint tudomást szereznek róla, azonnal blokkolják a jogosulatlan sportközvetítéseket.

Mindazonáltal tény, hogy a kalózok mindig egy lépéssel előbb járnak, az ellenőrzők pedig ugyanennyivel vannak lemaradásban.