Létszámleépítésekre készül az iváncsai akkumulátorgyárat működtető dél-koreai vállalat

Újabb járműipari vállalat készül elbocsátásokra az elektromosautó-piac visszaesése nyomán: csütörtökön az iváncsai akkumulátorgyárat is működtető SK On jelentette be, hogy létszámleépítéseket tervez – adta hírül a Reuters.

Elbocsátásokat tervez az iváncsai akkumulátorgyárat is működtető dél-koreai vállalat, az SK On / Fotó: Imaginechina via AFP

A dél-koreai vállalat, amely olyan autógyártóknak szállít elektromos autókhoz használt akkumulátorokat, mint a Ford, a Hyundai vagy a Volkswagen, közleményben tudatta, hogy komoly összegű végkielégítést fizet az önként távozó dolgozóknak.

„Miközben cégünk arra törekszik, hogy a változó piaci viszonyokhoz alkalmazkodva növelje a termelés hatékonyságát, és biztosítsa a stabil alapokat a fenntartható növekedéshez, egyúttal elkötelezetten támogatjuk dolgozóink szakmai előmenetelét, hiszen nekik köszönhetjük, hogy a világ egyik vezető akkumulátorgyártójává váltunk mostanra” – áll a vállalat közleményében.

A dél-koreai cég egy idén júniusi kimutatás szerint 3558 embernek ad munkát,

azt egyelőre nem tudni, hogy közülük hányat érinthetnek a most bejelentett leépítési tervek.

Nem az SK On az első járműiparhoz köthető cég, amely megszorításokra kényszerül, a közelmúltban a Ford, a General Motors és más autógyártók is úgy döntöttek, hogy nem hoznak ki új elektromos modelleket, illetve nem költenek nagy összeget olyan típusok gyártására, amelyek nem eléggé népszerűek a vásárlók körében.

Az SK On az áprilistól júniusig tartó negyedévben 346 millió dolláros (körülbelül 123 milliárd forint) veszteséget volt kénytelen elkönyvelni, de a megelőző negyedévet is 250 millió dolláros (körülbelül 89 milliárd forint) veszteséggel zárta.

Ahogy arról a minap a Világgazdaság is beszámolt, a Volkswagen Németországban ugyancsak tömeges elbocsátásokra és gyárbezárásokra készül, a szakszervezetek erre válaszul nagyszabású sztrájkkal fenyegetnek, ami hetekre megbéníthatja a termelést.

Az Európa egyik vezető akkumulátorgyártójának számító Northvolt is szenved, a gyártási problémák mellett a gyenge kereslet és a kínai konkurencia előretörése is nehezíti a helyzetét, amire versenytársaihoz hasonlóan elbocsátásokkal reagált. A vállalat ezen a héten jelentette be, hogy svédországi központjából 1600 dolgozótól válik meg.