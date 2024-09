A német gazdaság hetedik csapása: az Intel nem építi meg a magdeburgi óriásgyárat

A kellemetlen hír nyomában azonnal megindult a német kormányon belül a vita, hogy akkor most mi legyen a tervezett állami támogatással. A terv az volt, hogy Berlin 9,1 milliárd euróval támogatná meg a 33 milliárd eurós összköltségű magdeburgi beruházást. Közel voltak az Európai Bizottság hozzájárulásához, és ezt követően 30 nappal utalták volna az első négymilliárd eurót.

Nem német lesz, ír marad Európában az Intel: az amerikai technológiai cégek hagyományos európai bázisán már van egy gyáruk / Fotó: AFP

Ha a keresleten múlik, könnyen lehet, hogy az egyre élesedő világversenyben soha nem lesz szüksége egy hatalmas német gyárra az Intelnek, amely sok amerikai telephelye mellett a következő országokban működtet gyárakat:

Izrael,

Malajzia.

Főhet Scholz feje: elmaradó beruházások, leépítések, romló hangulat

A szociáldemokrata német kancellárnak, Olaf Scholznak főhet a feje, nem azért, mert akkor így megmarad a 9,1 milliárd euró, hanem mert a szinte egybecsengő jelek szerint a gazdasági kilátások egyáltalán nem rózsásak, ahogy a politikaiak sem: egy évvel a szövetségi választások előtt toronymagasan vezet a közvélemény-kutatásokban az ellenzéki CDU–CSU szövetség, amely kedden már a „K-kérdésre” is választ adott, azaz megnevezte kancellárjelöltjét.

Főhet Scholz feje, sorjáznak a felhők a német gazdaság felett, a konzervatív ellenzék pedig lekörözi támogatottságban a kormánykoalíciót / Fotó: AFP

Szintén keddi hír, hogy közel egy éve a legmélyebb szintre romlott a befektetői hangulat Németországban.

A közelmúltban derült ki az is, hogy története folyamán először zárna be német gyárat az egyik ikonikus hazai autóóriás, a Volkswagen, tengelyt akasztva akár a nagy hatalmú szakszervezetekkel is. A német autóipar általában is versenyképességi és keresleti problémákkal küzd, ennek a tetejébe a BMW sokkoló méretű visszahívásról adott hírt.

Hogy ne csak a gazdaságban legyen baj, az augusztusi solingeni késeléses merényletet követően össztűz zúdul a kormány bevándorlási politikájára és a deportálások elmaradására.

A német gazdaság másik problémája miatt máris összeugrottak az Intel-hír után

Amint kiderült, hogy ugrott az Intel-beruházás, legalábbis jó időre, Christian Lindner pénzügyminiszter (pártja a liberális FDP) azonnal jelezte az X platformon, hogy a felszabaduló pénzt a költségvetés tátongó hiányának betömésére kellene fordítani, „bármi egyéb nem felelős politika lenne”.