Pénzszórás követi a kamatvágást Kínában

Még mindig sötét a kínai tőzsdék hátsó udvara

Másfél évtizede nem volt ilyen jó hete a kínai tőzsdéknek. Pénteken is tartott a stimulusnak köszönhető bonanza: a hongkongi Hang Seng index 2,64 százalékot, a Shanghai Composite 2,49 százalékot emelkedett. Még a japán Nikkei is pattant 1,66 százalékot. A napokban a világ tőzsdéin is tovagyűrűzött a pekingi hangulat. Drágultak a bányarészvények, emelkedtek a nyersanyagárak, életre kelt a luxusipar.

Ám a csillogó tőzsdeparkett sem feledteti, hogy a világ második legnagyobb gazdasága erős deflációs nyomással néz szembe

az ingatlanpiac éles visszaesése és a gyenge fogyasztói bizalom miatt, amelyek az egyre feszültebb globális kereskedelmi környezetben rávilágítottak Kína túlzott exportfüggőségére.

Az elmúlt hónapokban a makroadatok sorra az előrejelzések alatt maradtak. Emiatt az elemzők hosszabb távú strukturális lassulástól tartanak. Ezt a meredeken zuhanó augusztusi ipari termelési adatok is alátámasztják.

Pénzt szórnak a szegényeknek

A kínai gazdaság kakukktojásnak tekinthető a globális topligában. Míg más jelentős gazdaságokban a fogyasztás a bruttó hazai termék (GDP) 50–75 százalékát adja, Kínában csupán a 40 százalékát. Az alacsony fogyasztás és gyenge hitelkereslet miatt

a befektetők a monetáris politika helyett a fiskális intézkedésekre fókuszálnak.

Ha a kínaiak európai szinten fogyasztanának, akkor a háztartások éves kiadásai 6700 milliárd dollárról 9000 milliárd dollárra ugranának. A különbség a globális kereslet 2 százaléka. Mély gyökeret vert az alulfogyasztás a kínai fiskális rendszerben és a pekingi politikai döntésekben.

A kínai jövedelmi viszonyok rendkívül egyenlőtlenek, és mivel a gazdagok kevesebbet költenek a jövedelmükből, mint a szegények, ez automatikusan csökkenti a fogyasztást.

Peking most olcsó hitelekkel pörgetné a gazdaságot, emellett egészen

elképesztő archaikus fogyasztásélénkítő lépésként készpénzt osztanak

a hátrányos helyzetűeknek, köztük a mélyszegénységben élőknek és az árváknak az október 1-jei nemzeti ünnep előtt.