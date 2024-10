Amerikai elnökválasztás: orosz-kínai-iráni dezinformációs kampány indult

Amikor Oroszország beavatkozott a 2016-os amerikai elnökválasztás folyamatába, megosztó és lázító posztokat terjesztett az interneten. A bejegyzések gyakran harsányak voltak, jellemző volt, hogy rossz angolsággal, tele helyesírási, nyelvtani hibákkal jelentek meg. Akkor az volt a cél, hogy minden eszközzel felhívják magukra a figyelmet.

„Hillary egy sátán” – állt az egyik oroszok által készített Facebook-bejegyzésben. Most, nyolc évvel később a módszerek sokkal kifinomultabbá váltak, nehezebb a befolyásolást nyomon követni – írja a The New York Times című lap.

A külföldről – különösen Oroszországból, Kínából és Iránból – érkező dezinformáció az amerikai hírszerzési és védelmi tisztségviselők, technológiai vállalatok és tudományos kutatók szerint következetes és ártalmas fenyegetéssé érett, mivel az országok egyre árnyaltabb taktikákat tesztelnek és alkalmaznak. Az amerikaiak akár csak egy kis csoportjának befolyásolása is óriási következményekkel járhat az elnökválasztásra nézve, amely a közvélemény-kutatók szerint fej fej melletti versenyfutássá alakult.

A kampányok alkalmazkodtak a változó médiatérhez

Az amerikai hírszerzés szerint Oroszország célja, hogy Donald Trump volt elnök jelöltségét támogassa, míg Irán az ellenfele, Kamala Harrist látná szívesen a Fehér Házban. Érdekes módon úgy tűnik, hogy a kínaiaknak nincs preferált jelöltjük. Az átfogó cél azonban nem változott: hiteltelenné tenni az amerikai demokráciát. A kampányok azonban fejlődtek, alkalmazkodtak a változó médiatérhez és az új eszközök elterjedéséhez, amelyek megkönnyítik a hiszékeny közönség megtévesztését.

A 2016-os amerikai választásokhoz kapcsolódó dezinformáció fő tervezője Oroszország volt, az idevágó posztok nagyrészt a Facebookon futottak. Most Irán és Kína is hasonló erőfeszítéseket tesz az amerikai politika befolyásolására, és mindhárman többtucatnyi platformon szórják szét bejegyzéseiket a kis fórumoktól kezdve, ahol az amerikaiak a helyi időjárásról csevegnek, egészen globális üzenetküldő alkalmazásokig.

Az érintett országok előszeretettel másolják egymás „innovációit”, bár azzal kapcsolatban megoszlanak a vélemények, hogy közvetlenül együttműködtek-e a követendő stratégiában.

Az orosz Telegramban például tömegesen jelennek meg a megosztó, néha vitriolos videók, mémek és cikkeket. Kínából is több százan dolgoznak azon, hogy az izraeli háborút próbálják meg kihasználni arra, hogy tovább szítsák a feszültséget az amerikai egyetemi campusokon. Mindkét országban jelen van a Gabon is, egy kevésbé ismert, a szélsőjobboldal által kedvelt közösségi médiaplatform, ahol összeesküvés-elméletek népszerűsítésén dolgoznak.