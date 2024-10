Nyomás alatt az amerikai autóipar: a méret csökken, s vele tart a kereslet is

Elemzők a negyedéves forgalom jelentősebb bővülésére számítottak, de azzal nem kalkuláltak, hogy a kereskedők most nem nagyon akarták húzósabb árleszállításokkal és egyedi kedvezményekkel felpörgetni a forgalmat. Inkább a profitjuk megőrzésére fókuszáltak.

Joe Biden az USA és Mary Barra a GM elnöke egy elektromos Chevrolet Silveradót szemléz / Fotó: AFP

Az élmezőnyben komoly átrendeződés nem várható, a General Motors őrzi a korábban a Toyotától átvett első helyet. A GM a negyedévben 2,2 százalékkal kevesebb, 659,6 ezer autót értékesített, különösen a legnagyobb darabszámban és kiemelkedő haszonkulccsal értékesített Silverado iránti olvadozó kereslet okozhat gondokat a Mary Barra elnök-vezérigazgató által irányított detroiti óriásnak.

Bukott a BMW is

A BMW is nehéz időszakon van túl. A BMW-márka eladásai 6,9 százalékkal, 78 128 autóra csökkentek - jelentette be a vállalat kedden New Jerseyben. A Mini kisautó-márka értékesítései még ennél is nagyobb mértékben, mintegy harmadukkal, 5284 autóra estek vissza. A Mini márkát jelenleg állítják át teljes mértékben az elektromos modellekre.

A BMW teljesen elektromos (BEV) autói is teret vesztettek a negyedévben: 12 311 akkumulátoros gépkocsi kelt el, 5,9 százalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban.

A Hyundai gyorsan alkalmazkodni tudott

A szorosan a GM mögött következő a Toyota és a Ford is hasonló kihívásokkal néz szembe, a japánok annyival jobb helyzetben vannak, hogy megneszelve a közelgő sztrájkokat kellő mennyiségű járművet hoztak az országba, hiányra náluk nem kell számítani.

Eladásaik 8 százalékkal csökkentek a negyedévben. Ellenben a Hyundai 5-os növekedést könyvelhetett el negyedéves eladásaiban, amiben a crossoverek hibrid változatainak, például

a Tucson

és a Santa Fe

modellek eladásai segítették. A piac esetlegességére utal, hogy a hasonlóportfóliót kínáló testvércégük, a Kia 7 százalékos csökkenésről számolt be. A Tesla, a Ford és Stellantis később teszik közzé forgalmi statisztikájukat.