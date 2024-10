Brüsszel maga vágja ki a fát az európai elektromos autógyártók alól

Az akkumulátorrendelettel kívánja az unió elérni, hogy az autóipar maga is zöld fordulatot vigyen véghez, azaz az elektromos autók is „zöld módon” készüljenek. Ha a jogszabálytervezet életbe lép, akkor a német autóipar jelentős versenyhátrányba kerül, például a franciával szemben – írja a Handelsblatt. A német üzleti lap szerint a módosítás lényege, hogy azt is előírnák, hogy az elektromos autók lelkének tekintett akkumulátoroknak zöldenergiával kell készülniük.

Képtelenség, hogy egyes európai országokban zöldenergiával készüljenek az akkumulátorok

Fotó: IM Imagery



Nagy fordulat

A lap megjegyzi, hogy messze vannak már azok az idők, amikor a Northvolt március végén Észak-Németországban megépítette elő gigagyárát: akkor maga Olaf Scholz is diadalittasan sietett a helyszínre, stratégiainak nevezte a beruházást, és 900 millió eurós szövetségi támogatásra is ígéretet tett.

Ma már a gyenge kereslet mellett a tervezett akkumulátorszabályozás is borzolja az iparág szereplők idegeit.

A helyzet súlyosságát jól mutatja, hogy

öt autóipari szövetség, és a német villamosmérnökök szövetsége is hosszasan egyeztetett Robert Habeck gazdasági miniszterrel.

Egy közös levélben figyelmeztetnek a veszélyre, ugyanis

jelentős hátrányba kerülnének a német ipari vállalatok.

Franciaország viszont jól jönne ki a szabályozásból,

ugyanis – miután az EU az atomenergiát klímasemlegesként kezeli – a németnél jóval zöldebb energiából tudják előállítani az akkumulátorokat.

Összességébe hangsúlyozzák:

Németországban képtelenek vagyunk olyan autót építeni, aminek olyan kicsi környezeti lábnyoma van, mint egy Franciaországban – atomenergia segítségével – gyártottnak.



Félelem – az van

A német gyártók attól tartanak, hogy ez a szabályozás megakadályozza, hogy érdemben termeljenek, vagy pedig bírság fizetésére kötelezi majd a megtépázott gyártókat. Extrém esetben pedig forgalomba sem engedik a jelentős mennyiségű fosszilis energia felhasználásával gyártott akkumulátorokat. Ez persze a Kínából importált akkumulátorok behozatali lehetőségeit is szűkítheti.

A szabályzat első része már hatályos, ez a nyersanyagok újrahasznosításáról szól – nem is vitatja senki.

A második részről tehát jelenleg is folyik a vita,

az igazi kérdés az, hogy mikor tekinthető zöldnek az autóakkumulátor.

Berlin vs. Párizs

A vita két európai vezető hatalom, Németország, és Franciaország Achilles-sarkává is fajulhat, de sem a lengyel, sem a magyar politika nem repdes örömében az elképzeléstől.

Lengyelországban ugyanis a villamos energia 60 százaléka széntüzelésből származik, Magyarországon az atomenergia mellett a földgáz is jelentős energiaforrás

– jegyzik meg a Handelsblatt.