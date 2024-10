A francia állam megvétózhatja az év üzletét

A Sanofi által gyártott Doliprane minden francia háztartásban ott van / Fotó: Hans Lucas via AFP

A tervezett tranzakcióból most is politikai kérdés lett. A francia szenátus jelentése szerint néhány gyógyszerből – például az inzulinból, illetve gyermekeknek beadandó vakcinákból – 2023-ban 1600 esetben mutatkozott hiány. A Covid–19-világjárvány idején a kormány ellenőrzést vezetett be a paracetamolra, amely a leggyakrabban vásárolt gyógyszer az országban. A Sanofit is támadták, amiért nem állított elő Covid-vakcinát, annak ellenére, hogy akkoriban a világ egyik vezető vakcinagyártója volt. (Jelentős magyarországi kapacitásokkal is rendelkeznek.)

írja az üzleti lap , ugyanakkor a PAI-hoz közel álló személyek azzal érvelnek, hogy az alap francia tulajdonosi háttere segíthet eloszlatni a szuverenitással kapcsolatos aggályokat.

A PAI azonban jóval kisebb pénzügyi erővel bír, mint a CD&R, amely tavaly rekordösszeget, 26 milliárd eurót gyűjtött össze.

A PAI olyan partnerekkel állt össze, mint a szingapúri GIC és az Abu Dhabi Befektetési Hatóság, hogy nagyobb pénzügyi erőt képviseljen, viszont ennek az volt az ára, hogy kisebbségben van az általa vezetett konzorciumban.

Politikai kérdéssé vált a tranzakció

A kritikusok szerint a Sanofi vitatott üzlete aláássa Emmanuel Macron elnök évek óta tartó törekvését a gyógyszergyártás fejlesztésére, a gazdaság fontos területein a szuverenitás visszaszerzésére és több ipari munkahely megteremtésére. Macron 2020-ban célul tűzte ki, hogy három éven belül újraindítja a paracetamol gyártását Franciaországban, beleértve a hatóanyagot is, amelyet a Sanofi jelenleg Ázsiából szerez be – ez a cél azonban nem teljesült.

A vita nem kívánt problémává vált a Michel Barnier miniszterelnök vezette új kisebbségi kormány számára, amely kénytelen volt azzal érvelni, hogy az eladás nem áll ellentétben Macron korábbi ígéreteivel. A kérdés körüli vitát jól jelzi, hogy

Macron saját frakciójának három pártjából mintegy 60 törvényhozó írt alá egy, a pénzügyminiszternek címzett nyílt levelet,

amely hangsúlyozza, hogy a tervezett tranzakció „teljesen ellentétes” azzal a „prioritással”, hogy Franciaországot az egészségügy terén önállóbbá tegyék.