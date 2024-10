Fico odapörkölt: nem Kínát, hanem a brüsszeli zöldrezsimet nyögi az EU gazdasága

Nem Kína, sokkal inkább az Európai Unió (EU) által jóváhagyott zöld megállapodás veszélyezteti Szlovákia és a kontinens gazdaságát – jelentette ki Robert Fico szlovák kormányfő Pozsonyban kormánya szerdai ülése után arra reagálva, hogy az ellenzéki pártok bírálták közelgő kínai útját.

Robert Fico szerint az uniós gazdaságra Brüsszel nagyobb veszélyt jelent, mint Kína / Fotó: NurPhoto via AFP

Fico kormánya több tagjával, és szlovákiai vállalkozók egy csoportjával szerdán este indul többnapos látogatásra Kínába, ahol a tervek szerint több jelentős gazdasági megegyezés aláírására is sort kerítenek. A kínai út miatt a parlament ellenzéki liberális és progresszív pártjainak több képviselője nemtetszésének adott hangot.

A TASR szlovák közszolgálati hírügynökség jelentése szerint a bírálatok azon részére reagálva, miszerint az utazás veszélyeztetheti az ország gazdaságát, Robert Fico azt mondta, hogy

nem a kínai út és az ott megkötendő megállapodások, hanem az Európai Unió vezetése által jóváhagyott zöld megállapodás veszélyezteti a hazai gazdaságot.

Kijelentette: az uniós gazdaságra a jövő évben „nehéz idők várnak” az EU döntései miatt, például a kínai elektromos járművekre kivetett uniós vámok, illetve az azokra várható kínai ellenintézkedések következtében.

A miniszterelnök elutasította azokat a bírálatokat is, amelyek szerint kínai útja az ország biztonságát veszélyeztetné. Rámutatott: Kína egyre inkább meghatározó játékosnak számít, a tágabb régió tekintetében és globális mértékben is hozzájárul az erőegyensúly megteremtéséhez. Hozzátette: úgy gondolja, hogy az ukrajnai helyzet rendezéséhez is elengedhetetlen lesz Kína aktív részvétele.