A nagy robotaxi rejtély - amit Elon Musk bemutatott, az mindenre jó, csak taxinak nem

Elon Musk csütörtökön bemutatta a Tesla robotaxi prototípusát, a Cybercab-ot. A tervek szerint az autót 2026-ban kezdik el gyártani, ára 30 ezer dollár alatt marad. A probléma csak az, hogy a Cybercab mindennek kinéz, csak taxinak nem.

Musk robotaxija - taxinak biztos nem lesz jó / Fotó: AFP

A bemutató során azonban igazi Musk-stílusban figyelmen kívül hagyta azokat a kérdéseket, hogy vajon egy ilyen kétüléses járgányba hogy fér be egy étterembe menő család, nem is beszélve arról, ha esetleg valaki mondjuk sok csomaggal a reptérre tart. A befektetők nem értették az egészet, hiányolták a részleteket is, így nem csoda, ha a Tesla papírok árfolyama pénteken 9 százalékkal szakadt be a Wall Streeten.

Amikor egy taxira gondolunk, valami olyasmire gondolunk, ami kettőnél több embert is tud szállítani

– mondta a Reutersnek Jonathan Elfalan, az Edmunds.com autóipari weboldal járműtesztelési igazgatója.

Musk eltaktikázta magát?

Szakértők szerint ha már robot taxiról beszélünk, akkor a legcélszerűbb a hagyományos bérautók lemásolása lenne: bőséges hely, magas építés, tolóajtók. Musk bemutatott egy másoik modellt, egy futurisztikus robovant, amely akár 20 fő befogadására is alkalmas, de persze nem mondta meg, hogy mikor lesz elérhető. Ez viszont taxinak nyilvávalóan túl nagy lenne.

Egy kétajtós robotaxi piaca nagyon korlátozott lenne

– mondta Sandeep Rao, a Leverage Shares, nevű, egymilliárd dollárt kezelő, Tesla részvényekkel is rendelkező befektetési alap vezető elemzője.

Inkább játék

A Musk-bemutató már csak azért is érthetetlen, mert a J.D. Power elemzőcég adatai szerint a kétajtós járművek az Egyesült Államokban az autóeladások mindössze 2 százalékát teszik ki - nem számolva a terepjárókat és a pickupokat.

Musk közölte, hogy a tömegközlekedésnél olcsóbbá akarta tenni a robotaxit, és mérföldenként 20 centes üzemeltetési költséget jósolt a Cybercab esetében. Azt azonban nem árulta el, hogy a Tesla milyen gyorsan képes tömegesen gyártani a Cybercabokat és megszerezni a hatósági engedélyeket, vagy hogyan tudná legyőzni az Alphabet-t, milyen stratégiával nyomná le a Waymo-t, amely már üzemeltet robotaxit néhány amerikai városban.