Az olaj ára 5 százalékkal megugrott, miután Joe Biden kijelentette, hogy az Egyesült Államok tárgyalásokat folytat Izrael esetleges támadásairól Irán olajipara ellen. Az amerikai elnököt korábban egy látogatás során megkérdezték, hogy támogatná-e Irán olajlétesítményeinek megtámadását, amire így válaszolt: „szóba került már”.

Joe Biden szavára tovább drágult az olaj – sok múlik Izraelen / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Irán a világ hetedik legnagyobb olajtermelője: termelésének mintegy felét külföldre exportálja, főként Kínába. Azóta, hogy Irán hétfőn rakétatámadást indított Izrael ellen, a Brent nyersolaj ára 10 százalékkal, 77 dollárra emelkedett hordónként, bár ez még mindig alacsonyabb az év elején tapasztalt szinteknél.

Az energiaárak hosszabb távú emelkedése esetén nagyobb esély van a magasabb üzemanyagárakra,

valamint a gáz- és villanyszámlák növekedésére, ami inflációs nyomást eredményezhet. Eddig az évben a kínai gyenge kereslet és Szaúd-Arábia bőséges kínálata kordában tartotta az olajárakat.

Az olajpiacok reakciója eddig sokkal enyhébb volt, mint például Oroszország 2022-es ukrajnai inváziója idején. Azonban a közel-keleti erőszak fokozódása és a további akciók fenyegetése most aggasztja a piacokat. Különösen aggasztó, hogy bármilyen eszkaláció blokkolhatja a Hormuzi-szorost, amelyen keresztül a világ olajszállítmányainak harmada és a cseppfolyósított földgáz (LNG) egyötöde halad át – írja a BBC.

Oroszország ukrajnai háborúja óta a világ egyre inkább függ az LNG-t szállító hajóktól.

Még ha fizikailag leginkább Ázsia függ is az olaj- és gázáramlástól a Perzsa-öbölből, az ilyen fejlemények közvetlen árbefolyása világszinten is jelentős lenne. Andrew Bailey, a Bank of England kormányzója csütörtökön figyelmeztetett a „nagyon komoly” potenciális hatásokra, és elmondta, hogy „rendkívül szorosan” figyeli a fejleményeket.

Az iráni olajtermelés lehet az izraeli válaszcsapás célpontja

Az iráni rakétazáporra jelentős válaszcsapással fog Izrael reagálni a következő napokban, ami többek között a perzsa ország olajtermelését és más stratégiai eszközeit veheti majd célba izraeli tisztviselők szerint. Az olajárak kedden már a közelgő iráni támadás hírére megindultak felfelé, és a nyersanyag drágulása szerdán is folytatódott.

Irán azzal fenyegetőzött, hogy ha Izrael válaszol a rakétákra, újabb támadást indít a zsidó állam ellen.

Ez az Axiosnak nyilatkozó izraeli tisztviselők szerint megnyitja az utat bármilyen válaszlépés előtt, beleértve az iráni nukleáris létesítmények megcélzását is.